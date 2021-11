Da venerdì si viaggia nel tempo e nella musica con Stories and music machine

RADIOGOLD – Settimana di novità su RadioGold. Dopo l’avvio del programma Flow on Air, in onda tutti i venerdì dalle 22 alle 23, tocca a una inedita coppia sconvolgere il palinsesto musicale. Arriva infatti, da venerdì 19 novembre 2021 “The stories and music machine”, il programma che viaggia nel tempo proponendo canzoni e storie dal 1970 al 2010. Un salto nelle canzoni che hanno segnato le epoche condite da fatti, personaggi e curiosità.

Alberto La Piana e Simone Lumina saranno i mattatori di questo nuovo appuntamento che riaccenderà ricordi nascosti e svelerà curiosità su personaggi di ogni tipo. Cominceremo per esempio con Donatello, celebre cantante anni ’70, per arrivare però a celebrità del cinema, della tv, del mondo musicale, personaggi alessandrini, talenti del calcio e molto altro. Un turbinio di aneddoti amalgamati ai migliori brani in un viaggio che per ogni puntata toccherà un anno di ogni decade per arrivare in ogni appuntamento al 2010. The stories and music machine andrà in onda ogni venerdì dalle 21 alle 22, rigorosamente in diretta. Alberto e Simone, effervescenti conduttori di questo nuovo appuntamento su RadioGold, aspettano solo voi, per viaggiare nel tempo e nella musica.