Il prefetto in visita a Quattordio e allo stabilimento PPG

QUATTORDIO – Nel pomeriggio di giovedì 11 novembre il Prefetto di Alessandria, Francesco Zito, si è recato in visita al paese di Quattordio. Ad attenderlo nel cortile del Municipio il Sindaco, i Consiglieri Comunali, i Carabinieri della stazione di Felizzano e i rappresentanti delle 11 associazioni di volontariato quattordiesi. L’incontro è proseguito poi all’interno della Sala del Consiglio dove Sindaco e Amministratori hanno proiettato un documento in cui veniva riassunta la storia del piccolo paese che da agricolo si è industrializzato a partire dagli Anni 30 tanto da diventare rapidamente uno dei poli industriali più importanti del Piemonte.

Il Sindaco ha posto poi l’attenzione all’ambiente dove grazie al monitoraggio effettuato dal Comune in convenzione con ARPA e alle azioni correttive intraprese delle aziende quattordiesi la qualità dell’aria è in costante miglioramento, invertendo il trend negativo di qualche decennio fa. A creare qualche problema sono invece le emissioni di polveri sottili dovute al traffico veicolare dovuto al transito di circa 8.000 veicoli al giorno ed è per questo che uno dei progetti più importanti per il futuro del paese riguarda la realizzazione di una tangenziale in grado di allontanare, per quanto possibile, il traffico dal centro paese.

Infine al Prefetto sono state illustrate le recenti iniziative in campo artistico, volte alla creazione del “Quattordio Urban Art” un museo urbano a cielo aperto dove le opere realizzate da artisti moderni si affiancano ad una delle prime realizzazioni di graffiti writing da parte di artisti americani al di fuori del loro continente grazie anche al coinvolgimento dei dipendenti di PPG. Terminato l’incontro in Municipio, il Prefetto ha proseguito a piedi la visita quattordiese, lungo il percorso artistico, giungendo poi allo stabilimento del Gruppo PPG.

“La sostenibilità, la salute e sicurezza sono elementi chiave delle nostre attività e azioni quotidiane. Per perseguire la nostra finalità di proteggere e rendere il mondo più bello, dobbiamo puntare innanzitutto su queste priorità assolute per noi”, ha affermato Isabella Ercole, Direttore di Stabilimento. Testimonianza di come si producono colori e tinte base sostenibili è stata resa grazie anche al tour presso il reparto di vernici a base acqua e ai numerosi progetti che i laboratori del sito stanno sviluppando, attraverso l’introduzione di materiali sempre più leggeri con impatto minore nei confronti dell’ambiente. Il Prefetto è poi rimasto incuriosito dal centro stile, dove vengono studiati i nuovi trend colori e svelate le nuove palette che ispirano e attraggono le principali case auto con un’offerta mirata ad anticipare le esigenze del futuro.