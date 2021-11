Cirio: “Nuove restrizioni? Non le paghino i vaccinati, sarebbe un’ingiustizia profonda”

PIEMONTE – Importante dichiarazione del presidente del Piemonte Alberto Cirio, rispetto all’introduzione di eventuali nuove restrizioni contro il covid. Intervenuto a Vercelli in occasione dell’inaugurazione dell’Anno Sportivo Piemontese il Governatore ha sottolineato che, “se ci saranno nuove restrizioni, queste non potranno essere pagate da coloro i quali si sono vaccinati, perché sarebbe una ingiustizia profonda. Chi si è vaccinato ha dato prova di fiducia nelle istituzioni e io credo che questa fiducia debba essere ripagata” ha rimarcato Cirio, come riportato da Ansa.