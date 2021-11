Lascia l’immobile e abbandona tutti i rifiuti in strada

VALENZA – Qualcuno ha lasciato casa e prima di andare via ha abbandonato “in modo indiscriminato” mobili e oggetti in via Piemonte a Valenza. Lo comunica l’Amministrazione che, attraverso la Polizia locale, si è attivata, su segnalazione dei cittadini, risalendo già al possibile cittadino maleducato. Attraverso gli elementi raccolti è stato possibile procedere con la sanzione amministrativa per abbandono dei rifiuti speciali.

L’operazione segue altre attività contro l’inciviltà a Valenza disposte dal sindaco Maurizio Oddone che avevano già portato a sanzionare alcuni cittadini.