I vincitori delle borse di studio promosse dall’Ordine dei Medici, Chirurghi e Odontoiatri

ALESSANDRIA – Sabato 27 novembre, al Salone del Centro Congressi di Alessandria, all’associazione Cultura & Sviluppo, si terrà l’assemblea degli iscritti all’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Alessandria. Saranno presenti Mons. Guido Gallese, Vescovo di Alessandria, il Prof. Gian Carlo Avanzi, Rettore dell’Università del Piemonte Orientale, il Dott. Valter Alpe, Direttore Generale Azienda Ospedaliera “SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo”, il Dott. Luigi Vercellino, Direttore Generale ASL AL. l’Onorevole Rossana Boldi, Vice Presidente XII Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati.

Nel corso dell’evento saranno premiati i medici che al 31 dicembre 2019 ed al 31 dicembre 2020 hanno raggiunto i cinquant’anni di laurea e si terrà il consueto Giuramento di Ippocrate dei giovani neolaureati negli anni 2019, 2020 e 2021. Saranno inoltre consegnate le borse di studio che il Consiglio Direttivo dell’Ordine di Alessandria ha promosso, allo scopo di favorire ed incrementare l’aggiornamento scientifico e culturale degli iscritti e nell’intento di ricordare ed onorare degnamente le nobili figure di appartenenti alla Classe Medica

Alessandrina:

– Borsa di Studio in memoria del Dott. Rino Pizzetti Presidente Onorario dell’Ordine per un lavoro, uno studio, una tesi di laurea o di specializzazione o di master di particolare interesse medico o scientifico.

Vincitrice per l’anno 2020 la Dott.ssa Sara Bianco con il lavoro dal titolo “Superiorità dell’ecografia toracica rispetto alla radiologia convenzionale nella diagnosi di polmonite: studio prospettico condotto in un reparto di Medicina Interna”.

Vincitore per l’anno 2021 il Dott. Andrea Denegri con il lavoro dal titolo “Un programma di riabilitazione cardiaca multidisciplinare incentrato sul paziente migliora il controllo glicemico e l’esito funzionale nella malattia coronarica dopo rivascolarizzazione percutanea e chirurgica”.

– Borsa di Studio in memoria del Prof. Giovanni Maconi, insigne Primario di Chirurgia Generale dell’Azienda Ospedaliera di Alessandria, profondo cultore della storia della medicina, riservata ad un giovane neolaureato.

Vincitrice per l’anno 2019 la Dott.ssa Sara Massucco, laureatasi nel 2018 con voti 110/110 e lode, presso l’Università di Genova, che risulta più giovane dei concorrenti al momento del conseguimento della laurea.

Vincitore per l’anno 2020 il Dott. Alessandro Neirotti, laureatosi nel 2019 con voti 110/110 e lode, presso l’Università di Torino, che risulta più giovane dei concorrenti al momento del conseguimento della laurea.

– Borsa di Studio in memoria del Dott. Giuseppe Allemani Consigliere Revisore dell’Ordine ed apprezzato Medico di Medicina Generale di Acqui Terme, elargita a favore di uno studente in medicina e chirurgia residente in provincia di Alessandria.

Vincitore per l’anno 2018-2019 lo studente Alessandro Gallese, con il punteggio di 29,69.

Vincitore per l’anno 2019-2020 lo studente Alessandro Gallese, con il punteggio di 29,57.

– Borsa di Studio in memoria della Sig.ra Luisa Fava Cremonte, Vedova del Dott. Ugo Cremonte che ha lasciato un segno indimenticabile in chi l’ha conosciuta non solo nella sfera privata, ma anche quale Membro della Croce Rossa Italiana Sezione di Novi Ligure e Revisore dei Conti della Federazione Sanitari Pensionati e Vedove Sezione Provinciale di Alessandria, con lo scopo di aiutare giovane neolaureato.

Vincitrice per l’anno 2018-2019 la Dott.ssa Sara Massucco, laureatasi nel 2018 con voti 110/110 e lode, media dei voti del corso 29,63, presso l’Università di Genova.

Vincitrice per l’anno 2019-2020 la Dott.ssa Martina Coppo, laureatasi nel 2019 con voti 110/110 e lode, media dei voti del corso 29,29, presso l’Università di Torino.