Master per il Turismo promosso dalle Fondazioni Solidal e Cral: premiati undici studenti

ALESSANDRIA – La Sala del Broletto di Palatium Vetus, nella sede della Fondazione SolidAL e della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, ha ospitato la proclamazione della quinta edizione del Master in Economia, Innovazione, Comunicazione e Accoglienza per l’impresa turistica, organizzato dall’Università del Piemonte Orientale. La Fondazione Solidal Onlus, con la collaborazione della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, ha assegnato anche per questa edizione 11 borse di studio.

In un periodo molto difficile per il turismo, il Master ha portato avanti il suo progetto di creazione di una cultura turistica e di sviluppo delle competenze imprenditoriali e digitali necessarie per lavorare nel settore dell’accoglienza e del commercio. Il Master ha anche collaborato attivamente con diversi enti e istituzioni della zona che si sono occupati di promozione del territorio; a tale riguardo, è in programma una prossima serie di lezioni per gli studenti cinesi del politecnico di Wenzhou.

La cerimonia si è aperta col saluto del Presidente della Fondazione SolidAl Onlus, Antonio Maconi, e del Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, Luciano Mariano. “La Fondazione Solidal è lieta di dare il proprio convinto contributo al Master sul Turismo che si svolge in Alessandria, ormai da 5 edizioni, con crescente successo – ha dichiarato Antonio Maconi, Presidente Fondazione Solidal Onlus. – È fondamentale formare figure professionali nel settore turistico che è uno degli asset economici più trainanti della nostra provincia e di visione per lo sviluppo territoriale. La sensibilità e l’attenzione sempre manifestata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria permettono una sinergia di intenti, utile a far squadra e rete per raggiungere l’obiettivo di fare di Alessandria un hub turistico di concerto con le alte professionalità dell’Università del Piemonte Orientale”.

“Mi complimento con tutti gli studenti universitari – ha affermato il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, Luciano Mariano – che oggi hanno conseguito il Master e sono certo che sapranno fare buon uso delle competenze acquisite in questi anni di studio per diventare “portavoce” del nostro territorio. Si tratta di figure professionali di grande importanza per lo sviluppo economico di un’azienda, di un’area turistica, di un’intera regione e sono lieto che la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria abbia voluto collaborare, anche quest’anno, tramite la propria controllata Fondazione Solidal Onlus, all’assegnazione di borse di studio che ci permettono di premiare gli studenti più meritevoli e fortemente motivati nel raggiungimento dei loro obiettivi”.

Dopo i saluti delle autorità e dei partners del Master, (Alexala, il Distretto del Novese, i diversi enti che hanno collaborato: Novacoop, LVG Groups, Digitalics, Travelit, Manpower), si è svolta la proclamazione dei partecipanti che per questa edizione sono stati: Angelica Bianco, Silvia Carli, Ilenia Caruccio, Daniela Coppo, Miriam de Taddeo, Chiara De Vido, Gabriele Faedda, Flavia Fiumara, Giacomo Iorio, Simona Lovecchio, Lucrezia Mazzola, Carolina Melpignano, Federica Milea, Flora Nizza, Barbara Pavese, Sofia Peota, Jessica Ruvio, Maria Tonello, Valeria Valleri, Marta Vecchiati, Georgiana Visterineanu.

L’evento ha offerto l’occasione per dare visibilità ad alcuni dei progetti presentati ed alle idee sviluppate nell’ambito del corso, oltre ad una presentazione della prossima edizione, che si conferma particolarmente interessante e ricca di potenzialità.