Terza dose ai 40-59enni: da lunedì via alle prenotazioni online e in farmacia

AGGIORNAMENTO ORE 20.05: Il ministro della Salute Roberto Speranza ha annunciato che la somministrazione delle terze dosi ai 40-59 scatterà già da lunedì 22 novembre, e non più dal 1^ dicembre.

PIEMONTE – Dal 1^ dicembre i 40-59enni potranno ricevere la terza dose del vaccino covid. In Piemonte i cittadini di questa fascia di età già da lunedì 22 novembre potranno prenotare la somministrazione, sia sul portale www.ilPiemontetivaccina.it oppure in una delle farmacie aderenti (vedi l’elenco in basso). La prenotazione è possibile a cominciare da 15 giorni prima del termine esatto di sei mesi dal completamento del ciclo vaccinale, periodo necessario per poter ricevere la terza dose.

“Il Piemonte continua a correre con le terze dosi perché è necessario alzare il più possibile il livello di protezione della popolazione – sottolineano il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, e l’assessore alla Sanità, Luigi Genesio Icardi -. Se la nostra regione prosegue in zona bianca è grazie al successo e all’efficienza della campagna vaccinale, che ci consente di avere oggi una delle situazioni epidemiologiche migliori in Italia e in Europa. Il nostro grazie va a tutto il sistema sanitario che continua senza sosta con il massimo impegno e ai cittadini che hanno compreso l’importanza della vaccinazione. Il nostro appello è a coloro che sono ancora indecisi: abbiate fiducia nella scienza e guardate i dati delle nostre terapie intensive. Il vaccino è lo scudo più forte per proteggerci dal virus e garantire quella nuova normalità che così faticosamente abbiamo conquistato”.