Le offerte di lavoro di questa settimana in provincia di Alessandria

il Centro per l'Impiego di Alessandria è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00 in alternativa siamo contattabili telefonicamente al numero 0131037973, via e-mail all'indirizzo [email protected]

Di seguito le offerte di questa settimana:

23115 – Addetto guida autospurghi Mansioni: pulizia rete fognaria comunale o privata tramite utilizzo camion autospurgo e macchinari professionali idonei ad attività di depurazione. Requisiti: Patente C e CQC. Sede di lavoro: Alessandria e provincia.

Tipologia di inserimento: contratto a tempo determinato con possibile conferma a tempo indeterminato, full time dal lunedì al venerdì.

23097 – Meccanico riparatore d’auto Mansioni: manutenzione, riparazione, sostituzione e diagnosi veicoli con utilizzo di strumenti specifici (macchinari di officina, ponti elevatori, tester…). Requisiti: indispensabile esperienza nella mansione, pat. B e possesso di mezzo proprio. Tipologia di inserimento: contratto di lavoro a tempo determinato di 12 mesi, con orario di lavoro full time. Sede di lavoro: Alessandria

23077 – Necroforo Mansioni: la risorsa svolgerà la mansione di necroforo addetto/a allo svolgimento di servizi funebri commissionati alla cooperativa in team di quattro operatori, addetto/a all’esecuzione di allestimento di camere ardenti e di vestizione del defunto.

Requisiti: la risorsa ideale è in possesso di buona presenza e prestanza fisica, di patente b ed automunito, di attestato di necroforo, di residenza in Alessandria o zone limitrofe. Richiesta flessibilità e capacità di lavorare in gruppo. Preferibile esperienza.

Sede di lavoro: Alessandria con trasferte in regione Piemonte e Liguria. Tipologia di inserimento: Contratto a tempo determinato part time della durata di 20 ore con la prospettiva di trasformazione a tempo indeterminato.

22939 – Aiuto parrucchiere/a Mansioni: la persona si occuperà di lavaggio, asciugatura e messa in piega, riassetto del negozio. Requisiti: esperienza anche minima nella mansione. Sede di lavoro: vicinanze Alessandria. Tipologia di inserimento: contratto di lavoro a tempo determinato rinnovabile, con orario di lavoro full time dalle 09.00 alle 18.00 dal martedì al sabato.

22845 – Addetto/a alla riparazione di prodotti per l’astronomia Mansioni: la risorsa svolgerà la mansione di addetto/a alla riparazione di prodotti per l’ astronomia previa formazione e addetto alla preparazione delle spedizioni. Requisiti: la risorsa ideale è in possesso di conoscenza meccanica, elettronica e/o informatica almeno di base, di diploma di scuola superiore in ambito tecnico/informatico, patente b automunito e verrà formato dall’azienda. Sede di lavoro: Felizzano. Tipologia di inserimento: Contratto di apprendistato part time.

22604 – Aiuto pizzaiolo Mansioni: la persona si occuperà di supportare il pizzaiolo nel preparare impasti, farcire e condire pizze, riordino e pulizia del locale. Requisiti: preferibile minima esperienza, interesse per il settore, disponibilità al lavoro serale. Sede di lavoro: Alessandria centro. Contratto di inserimento: tempo indeterminato. Orario di lavoro: 19-23 ogni giorno compresi i festivi, riposo infrasettimanale.

22601 – Cameriere di sala Mansioni: la persona si occuperà di preparare colazioni, servire la clientela della sala colazioni in hotel, partecipare alla programmazione dei cibi da ordinare, riordino e pulizia del locale. Requisiti: età massima 29 anni, conoscenza base inglese, titolo di studio inerente al settore simili a qualifica professionale alberghiera o corsi attinenti. Contratto di inserimento: tirocinio retribuito e in seguito apprendistato.

21800 – Autista patente c cqc Mansioni: la risorsa svolgerà la mansione di autista patente c cqc e addetto/a alle consegne.

Requisiti: la risorsa ideale è in possesso di patente c cqc, disponibilità a caricare e scaricare il mezzo. Esperienza preferibile.

Sede di lavoro: Alessandria e trasferte giornaliere in zone limitrofe.

Tipologia di inserimento: Inizialmente contratto a determinato full time della durata di tre mesi con la prospettiva di trasformazione in contratto a tempo indeterminato full time.

21722 – Manovale serramentista Mansioni: la persona si occuperà di montaggio e installazione serramenti. Requisiti: necessaria minima esperienza nella mansione o nel settore dell’edilizia, in alternativa disponibilità ad effettuare tirocinio presso l’azienda. Si richiede patente B. Tipologia di inserimento: contratto di lavoro a tempo determinato di 12 mesi, con orario di lavoro full time e/o part time. Sede di lavoro: Alessandria e provincia in base all’ubicazione dei lavori, spostamenti con mezzo aziendale (furgone).

21465 – Contabile con esperienza Mansioni: la risorsa svolgerà la mansione di addetto/a all’emissione di bolle e fatture, ai rapporti con banche, clienti e fornitori. Requisiti: la risorsa ideale è in possesso di laurea o diploma in ambito economico, patente b, ottimo utilizzo del programma Zucchetti per contabilità e buona conoscenza del pacchetto Office. E’ richiesta capacità di lavorare in gruppo, autonomia nei compiti affidati ed interesse ad implementare le conoscenze acquisite. Esperienza indispensabile. Sede di lavoro: Alessandria. Tipologia di inserimento: inizialmente contratto a tempo determinato full time con prospettiva di trasformazione a tempo indeterminato full time.

21402 – Idraulico con esperienza Mansioni: La risorsa svolgerà la mansione di idraulico, addetto/a alla realizzazione di servizi igienici, alla manutenzione di impianti idraulici e di riscaldamento. Requisiti: la risorsa ideale è in possesso di esperienza nella mansione e di patente b. Sede di lavoro: Alessandria. Tipologia di inserimento: contratto a tempo determinato full time di dodici mesi. Orario di lavoro: dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 17.30.

21239 – Esperto contabile Mansioni: la persona si occuperà della contabilità ossia fatturazione, corrispettivi, inserimento prima nota, movimenti di cassa e bancari, registrazione scritture contabili di bilancio, invio dati fiscali, F24. Requisiti: esperienza maturata nel settore. Autonomia, doti relazionali, precisione ed affidabilità. Sede di lavoro: Alessandria. Contratto di inserimento: tempo determinato part- time 25 ore settimanali.

21081 – Softwarista Mansioni: la risorsa svolgerà la mansione di softwarista programmatore plc (Rockwell – Siemens linguaggio di programmazione KOP/LAD,SCL), motion ( Rockwell – Siemens – Bosch) e hmi (Rockwell – Siemens). Requisiti: La risorsa ideale è in possesso di laurea in ingegneria elettrica od elettrotecnica, ottima conoscenza della lingua inglese, patente b automunito, disponibile a trasferte per installazioni, messe in servizio e collaudo. Esperienza preferibile.Sede di lavoro: Bosco marengo e trasferte in tutto il mondo

Tipologia di inserimento: contratto a tempo indeterminato full time

21071 – Progettista meccanico Mansioni: la risorsa svolgerà la mansione di progettista – disegnatore meccanico, addetto/a alla progettazione con autocad inventor.

Requisiti: la risorsa ideale ha ottime capacità nell’utilizzo di autocad inventor. Esperienza preferibile.

Sede di lavoro: Bosco Marengo (AL)

Tipologia di inserimento: contratto a tempo determinato full time della durata di 9 mesi.

20976 – Stampatore offset con esperienza Mansioni: la risorsa svolgerà la mansione di macchinista litografo per stampa offset. Requisiti: la risorsa ideale è in possesso di licenza media, patente b automunito ed ha competenza nell’uso di macchine offset piane per formati grandi e tirature lunghe. Esperienza indispensabile, attitudine alla collaborazione e al lavoro di gruppo. Sede di lavoro: Frazione di Alessandria.Tipologia di inserimento: contratto a tempo indeterminato full time

20043 – Custode con esperienza Mansioni: la risorsa svolgerà la mansione di custode – giardiniere con compiti di sorveglianza, manutenzione ordinaria e cura del verde.

Requisiti: Richiesta presenza continuativa sul luogo, capacità nella guida del trattore. Esperienza indispensabile. Sede di lavoro: Predosa. Tipologia di inserimento: contratto a tempo determinato full-time eventualmente trasformabile a tempo indeterminato.

19499 – Sviluppatore/trice software Mansioni: la persona si occuperà di sviluppo software, gestione progetti in ambito PHP, NodeJs, ReactJS, MySql, attività in frontend e backend. Requisiti: laurea triennale o magistrale in discipline tecnico/scientifiche (preferibilmente ingegneria informatica e ingegneria delle telecomunicazioni). Competenze informatiche: PHP, Javascript, Html, CSS, MySql. Sede di lavoro: Alessandria. Tipologia di inserimento: da definire in fase di colloquio e in base al grado di esperienza. Orario di lavoro full time dal lunedì al venerdì.

19026 – Muratore con esperienza Requisiti: la risorsa ideale è in grado di svolgere la mansione di muratore autonomamente, preferibilmente specializzato nella posa cappotti ed in possesso di attestato formazione Corso Ponteggio. Esperienza indispensabile nel settore. Preferibile residenza in Alessandria o zone limitrofe. Patente b automunito. Sede di lavoro: Alessandria e trasferte per cantieri in Piemonte. Tipologia di inserimento: contratto a tempo determinato della durata di 1 mese prorogabile full-time od eventualmente l’azienda è disposta a valutare la prestazione lavorativa con modalità di lavoro autonomo.