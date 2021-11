Cosa fare in provincia di Alessandria. Gli eventi di sabato 20 novembre

PROVINCIA DI ALESSANDRIA – Da questo sabato a Palatium Vetus, sede della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, in piazza della Libertà, si potrà ammirare un eccezionale dipinto su tavola di San Gregorio Magno in vesti papali del primo Cinquecento di Defendente Ferrari da Chivasso, allievo di Martino Spanzotti e protagonista del pieno Rinascimento in Piemonte. L’opera è stata posizionata al piano terreno del Broletto, accanto al Sant’Agostino già posseduto dalla Fondazione, anche questo attribuito a Defendente. L’inaugurazione della mostra, in programma alle 17, sarà preceduta, alle 15 da un seminario aperto a tutta la città dal titolo “Il senso di Defendente per l’altro Rinascimento” che vedrà gli interventi di tre specialisti di arte italiana tra Medioevo e Rinascimento: Simone Baiocco, conservatore dei Musei Civici di Palazzo Madama a Torino, Massimiliano Caldera, funzionario della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino, e Fulvio Cervini, ordinario di Storia dell’arte medievale all’Università di Firenze. La partecipazione al seminario è gratuita con prenotazione del posto ai numeri: 0131/294204 e 0131/294207. Il seminario sarà trasmesso in diretta streaming sul sito della fondazione www.fondazionecralessandria.it e sulla pagina facebook della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria.

Prende il via questo sabato 20 novembre il calendario di eventi natalizi al quartiere Cristo di Alessandria. In piazza Campora, dalle 8.30 del mattino e fino al tramonto, tornerà il mercatino dell’antiquariato con tante bancarelle piene di oggetti antichi. Nel piazzale delle Poste, dalle 10, aprirà poi il “Santa Claus Village”, un vero villaggio natalizio offerto dall’Associazione dei commercianti del quartiere Cristo, con gonfiabili e giochi antichi in legno, un laboratorio creativo per i più piccoli, truccambimbi e musica natalizia. Sempre dalle 10 sarà attivo anche l’ufficio postale di Babbo Natale dove tutti i bambini potranno portare la loro letterina a Babbo Natale. Alle 17 verranno poi accese le luminarie, per la prima volta anche al Centro Dea. L’ingresso al “Santa Claus Village” e l’accesso ai giochi è gratuito. Ingresso con Green Pass per i genitori.

Al Teatro Alessandrino di Alessandria si terrà la terza edizione di “Sulle note della ricerca”, il concerto benefico organizzato dal FuckCancer Choir per sostenere le attività di ricerca di Solidal e della sezione di Alessandria della Lilt, Lega italiana per la lotta contro i tumori. Sul palco, dalle 21, si esibiranno il FuckCancer Choir, la band tributo dei Queen “The Royal Band” e la Tribute band dei Pooh “QSM – Questo strano mondo”. Parteciperà alla serata anche la conduttrice tv Antonella Clerici. L’ingresso è a offerta libera. La prenotazione è consigliata ai numeri 3476066931 o 3385056610 oppure via mail a [email protected]

In occasione della Giornata Mondiale dell’infanzia, questo sabato al Museo Etnografico di Alessandria, in piazza della Gambarina, alle 15.30, si terrà l‘incontro letterario-musicale “Il gioco nel tempo e nel mondo”. In programma la presentazione del libro “Ciuciubabka” di Fiorenza Bucciarelli , Elena Slawinska e Michael Slawinsky e l’esecuzione di brani ispirati al gioco da parte degli allievi del Conservatorio e del Liceo Musicale di Alessandria con la partecipazione della scuola di danza On Stage. Dalle 16.30 Enzo Conti e Ciacio Marchelli del gruppo “Tre Martelli” eseguiranno poi filastrocche e canzoni-gioco della tradizione popolare alessandrina. Ingresso con Green Pass fino a esaurimento dei posti disponibili.

In occasione della Fiera Nazionale del Tartufo Trifola D’Or di Murisengo è in programma una escursione naturalistica lungo i sentieri del tartufo. Il ritrovo è fissato dalle ore 8,30 in Piazza Boario a Murisegno per le iscrizioni mentre la partenza è prevista dalle 9,30. Per partecipare è necessaria la prenotazione: tel. 339 4188277- mail: [email protected]

Al Cinema Ambra di Alessandria, in viale Brigata Ravenna, alle 21 è in programma la proiezione del film di Spike Lee “Fa’ la cosa giusta”, accompagnata dall’esibizione live degli artisti Umbu, Overture, Lumière e Tia, esponenti della scena hip hop locale, che immergeranno lo spettatore nel contesto appunto hip hop, che è l’habitat del lavoro del regista.

Al Teatro dei Batù di Fubine Monferrato, la rassegna teatrale Fubine Ridens ospita la Compagnia Al Bacio di Milano che, alle 21.15, presenterà la commedia “Tesoro non è come sembra” di Will Roger’s, regia di Andrea Forneris. Ingresso 7 euro.

Al Laboratorio Sociale di Alessandria, in via Piave 63, concerto dei The Sweet Life Society. Dopo essersi esibiti sui palchi di alcuni dei più famosi festival e club internazionali , la band torna dal vivo ad Alessandria. Sarà un viaggio sonoro dove il groove di melodie vintage e sonorità caraibiche si mixa con i beat del puro hip hop made in USA e la più la poderosa bass music britannica. Apertura porte dalle 22.

Serata karaoke con Max delle Anime nel locale “La rosa del Bar Roma“” a Casal Cermelli, in via Orba 1. Per maggiori informazioni e per le prenotazioni bisogna chiamare il 329/0424075.

Il birrificio agricolo Luvertin di Terzo, in via Stazione 60, questo sabato propone una serata di musica live con il duo M.I.L.F. Dalle 19:30 aperitivo con le birre artigianali.

