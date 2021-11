Cosa fare in provincia di Alessandria. Gli eventi di domenica 21 novembre

PROVINCIA DI ALESSANDRIA – Nell’ambito delle iniziative organizzate dall’Assessorato Comunale e dalla Consulta Comunale Pari Opportunità per la Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne, questa domenica 21 novembre a Palazzo Cuttica, in via Parma 1 ad Alessandria, si terrà l’evento “Donne all’opera – dialoghi con un tenore”. Dalle 17, Enrico Iviglia presenterà il suo l’ultimo libro e cd che il tenore lirico leggero ha dedicato alle donne, ai loro diritti, alle figure professionali che ruotano intorno al mondo della cultura e alle colleghe con cui in questi anni ha condiviso il palcoscenico. Per partecipare è obbligatoria la prenotazione alla mail: [email protected] o al numero 342/1200696 (anche WhatsApp). Ingresso gratuito.

A Ovada questa domenica è in programma “Vi.Ta. – Vino & Tartufi”, fiera dedicata al meglio dell’enogastronomia locale con protagonisti anche due prodotti fortemente rappresentativi del Monferrato Ovadese: il Dolcetto di Ovada e il Tartufo Bianco. Per le vie e le piazze di Ovada troverete i migliori produttori di vino e i prodotti agricoli del territorio e anche produzioni di eccellenza provenienti da Genova. Ci sarà anche una zona street food, con eccellenze locali da gustare passeggiando per le vie di Ovada. Ovviamente, sarà protagonista anche il tartufo, che avrà uno spazio dedicato all’interno del Comune di Ovada, in via Torino 69. Molte le attività in programma per intrattenere gli ospiti durante la giornata, tra musica, fattorie didattiche, laboratori per i più piccoli e molto altro.

Da domenica 21 a martedì 23 novembre ad Acqui Terme si terrà la Fiera di Santa Caterina, tradizionale appuntamento che per tre giorni animerà tutto il centro della città termale, con tante bancarelle in corso Bagni, corso Dante, via XX Settembre, corso Cavour. Ad arricchire la Fiera di Santa Caterina ad Acqui Terme anche il Luna Park in piazza Don Dolermo (ex caserma Cesare Battisti)

Al Teatro Ambra di Alessandria, in viale Brigata Ravenna, alle 21 la Compagnia Teatro della Juta metterà in scena lo spettacolo “Aulularia”, una riscrittura del testo di Plauto che mette in luce temi attuali come l’ossessivo attaccamento ai beni materiali e il potere che da sempre questi esercitano. Per accedere allo spettacolo sarà necessario esibire il Green Pass.

Domenica 21 novembre terzo concerto della rassegna Monferrato Classic Festival. Nell’ex cappella del Castello del Monferrato di Casale, dalle 17, il pianista Diego Lombardi eseguirà musiche di Chopin e Brahms. Per assistere al concerto di domenica è necessario prenotare sulla pagina del Festival.

Primo appuntamento questa domenica con “Musica al Museo“, rassegna di concerti al Museo dei Campionissimi di Novi Ligure. Protagonista, dalle 17, il pianista Gianluca Faragli, con il concerto dal titolo “Fantasia ungherese”. I concerti sono tutti gratuiti e prevedono un massimo di 200 partecipanti. È obbligatorio l’uso della mascherina e il possesso del green pass per gli over 12.