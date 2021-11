AGGIORNAMENTO ORE 8.20: per fortuna non sono gravi le condizioni della persona ferita, trasportata però in codice giallo all’ospedale di Acqui.

ACQUI TERME – Incidente stradale questa mattina sulla strada provinciale 30, la circonvallazione di Acqui, intorno alle 6.30. Coinvolti un’auto e un trattore. Una persona sarebbe rimasta ferita. Sul posto è intervenuta la squadra dei Vigili del Fuoco della città termale.

Seguiranno aggiornamenti