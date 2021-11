A Valenza lezioni di primo soccorso per gli agenti della Polizia Locale

VALENZA – L’amministrazione comunale di Valenza, Comando della Polizia Locale, Croce Rossa e Avis insieme per uno scopo comune: certificare il personale della Polizia Locale valenzana nelle manovre salvavita basic life support – early defibrillation, supporto di base alle funzioni vitali e defibrillazione precoce.

L’intero corpo di Polizia Locale ha dato la propria disponibilità per apprendere le tecniche di intervento di primo soccorso. “Accade molto spesso – dice il Comandante della Polizia Locale di Valenza, Gianluigi Talento – che l’intervento di primo soccorso in occasione, soprattutto, di sinistri stradali avvenga in prima battuta con l’arrivo dei mezzi di polizia”.

Da qui l’importanza di saper effettuare le prime manovre di soccorso. Il presidente dell’Avis, Luciana Mamprin e la responsabile della Croce Rossa Valenza, Giusy Nicolosi, metteranno a disposizione i loro istruttori per trasmettere tutte le tecniche di soccorso nei confronti dei soggetti colpiti da arresto cardiaco improvviso mediante la rianimazione cardiopolmonare e la defibrillazione precoce e, ovviamente, le manovre di intervento su soggetti traumatizzati. La prima lezione si è svolta sabato 20 novembre nella sede del Comando di Polizia Locale.