AGGIORNAMENTO ORE 18.05: per fortuna nessun ferito grave nello scontro frontale tra Spinetta e Lobbi. Due persone sono rimaste ferite lievemente e le loro condizioni non preoccupano. In codice giallo le altre due persone, non sono in pericolo di vita.

ALESSANDRIA – Incidente stradale questa sera sulla strada provinciale 82 tra Spinetta e Lobbi. Intorno alle 17.25 due auto si sono scontrate. Sarebbero quattro le persone ferite. Sul posto il 118, i Vigili del Fuoco di Alessandria e i Carabinieri. L’intervento è ancora in corso.

Seguiranno aggiornamenti, grazie al nostro ascoltatore Salvatore per la segnalazione.