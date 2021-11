La terza dose del vaccino Covid “potrà essere fatta dopo cinque mesi invece che sei”

ROMA – “La dose di richiamo è cruciale per proteggere meglio noi e chi ci sta accanto. Dopo l’ultimo parere di AIFA sarà possibile farla a 5 mesi dal completamento del primo ciclo. Vacciniamoci tutti per essere più forti“. A scriverlo su Facebook è stato il ministro della Salute, Roberto Speranza. Il tutto mentre a Roma era in corso l’incontro tra le Regioni e il Governo su Green Pass e su possibili misure per fronteggiare la quarta ondata di Covid-19.

Intanto in Piemonte è partito oggi il primo giorno per le somministrazione della terza dose alla fascia d’età 40-59 anni. Nel primo giorno sono state oltre 500 le somministrazioni. Con quasi 470 mila terze inoculazioni già somministrate il territorio amministrato da Alberto Cirio è in testa alla classifica delle Regioni italiane.