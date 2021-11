Cosa fare in provincia di Alessandria. Gli eventi di domenica 28 novembre

PROVINCIA DI ALESSANDRIA – Questa domenica 28 novembre Simone Tempia presenterà ad Alessandria “Una nuova vita con Lloyd. Ricostruire in compagnia di un maggiordomo immaginario”. Dopo il grande successo dei primi tre capitoli della serie di Vita con Lloyd, Simone Tempia torna con un libro che ci prepara a riaprirci agli altri, ricordandoci che niente è mai perduto. L’incontro si terrà alle 18 a Palazzo Cuttica, in via Parma 1. Per partecipare all’evento è obbligatoria la prenotazione al numero 0131/974932 o via mail a [email protected] È necessario esibire il Green Pass.

Questa domenica doppio spettacolo, alle 15.30 e alle 18.30, sotto il tendone dell’American Circus della famiglia Togni in Piazza d’Armi a Casale Monferrato. Divertimento e adrenalina assicurati con gli artisti della famiglia di circensi, laureati nei più importanti festival del mondo e capitanati da Flavio Togni, l’artista più premiato nel Principato di Monaco. Nello show acrobazie, l’antipodismo (ossia la giocoleria con i piedi), trapezisti volanti, spericolati funamboli e la prorompente comicità del clown Joy Costa. I biglietti si possono acquistare alla biglietteria del circo in piazza d’Armi. Il costo varia da 10 a 35 euro a seconda degli ordini di posto. Per ulteriori informazioni visitate il sito www.americancircus.it .

La Bagna Cauda è protagonista anche questa domenica in oltre 100 locali del Piemonte, e non solo. In occasione del Bagna Cauda Day, proposto per il nono anno dall’Associazione Astigiani, il tipico piatto piemontese viene servito in tutti i locali che aderiscono all’iniziativa al prezzo di 25 euro, con in omaggio il bavagliolone in stoffa “Quarta dose!“, firmato da Sergio Ponchione.

Questa domenica, a pranzo, si è può gustare un’ottima Bagna Cauda all’interno dell’Area Verde “Geom. Franco Ricaldone” di Giardinetto. La Pro Loco di Giardinetto servirà il gustoso piatto accompagnato da verdure cotte e crude. Nel menù anche il dolce, acqua e vino in caraffa e caffè. Il tutto al costo di 25 euro a persona (per partecipare è necessario prenotare al numero 339-6948656).

Per scoprire tutti i locali che aderiscono al Bagna Cauda Day basta andare sul sito www.bagnacaudaday.it e scorrere gli elenchi, suddivisi per aree geografiche: Astigiano, Monferrato, Langhe, Torinese, Alto Piemonte e non solo.

A Novi Ligure prosegue la Fiera di Santa Caterina. Anche questa domenica trovere le bancarelle lungo le vie del centro storico e in viale Saffi e il Luna Park in piazza Pernigotti. La Fiera questa domenica sarà arricchita anche dall’esposizione di trattori d’epoca in piazza Pascoli. Nella tensostruttura di Palazzo Dellepiane si potrà inoltre ammirare la mostra sulla storia della Fiera, aperta dalle 15 alle 18 con ingresso gratuito. L’accesso all’area di fiera è consentito solo ai possessori di Green Pass valido ed è obbligatoria la mascherina.

A Casale Monferrato prosegue la Festa del Tartufo Bianco del Castello del Monferrato. Gli stand con le eccellenze del territorio saranno aperti dalle 10 alle 19 e durante la giornata si susseguiranno la degustazione e l’aperitivo con Dj Set all’Enoteca Regionale del Monferrato. Anche questa domenica si potranno gustare le ricette da passeggio, mentre a pranzo, alla proposta della chef Patrizia Grossi, si affiancherà anche quella dello chef Nicolò Guaschino (prenotazioni allo Iat al numero 0142 444330). In programma anche conferenze, mostre e nel pomeriggio, alle 17.30, la proiezione della video testimonianza il Carlón, alla scoperta di Carlo Angelini, il vero tartufaio di Ozzano Monferrato. Per accedere alla manifestazione è obbligatorio il Green Pass.

Anche questa domenica ad Acqui Terme sono protagonisti il tartufo e i migliori prodotti enogastronomici locali. La manifestazione “Acqui & Sapori” si tiene all’aperto, presso l’area mercatale del centro storico (corso Italia, piazza Italia, corso Bagni). Saranno presenti numerosi stand gastronomici per il palato di tutti. In programma, questa domenica, anche il Concorso Trifula d’Aich (dalle ore 10) e la Gara di ricerca tartufi (dalle 14.30).

Questa domenica 28 novembre a Trisobbio, dalle 10 alle 18, mercatino di Natale con artigiani, produttori locali e tante idee regalo. La manifestazione nel pomeriggio, dalle 14 alle 15.30, prevede anche un laboratorio didattico per bambini dai 3 agli 11 anni per creare decorazioni natalizie (per partecipare è necessario prenotare al numero 349/6131405) e due spettacoli di magia alle 14 e alle 15.30. Due spettacoli, alle 15 e alle 16.30, anche per la fiaba animata di Natale con giochi, baby dance e trucca bimbi. Dalle 16 alle 17 tutti i bambini potranno poi consegnare le loro letterine nella casetta di Babbo e Mamma Natale.

Questa domenica secondo appuntamento al Teatro Ambra di Alessandria, in viale Brigata Ravenna 8, con gli spettacoli a cura del Teatro della Juta. Alle 21 andrà in scena “Cos’ho imparato da Gaber”, un esilarante spettacolo musicale sul cantautore milanese, un artista di grande popolarità dotato di una visione lucidissima e profetica sul futuro, il cui sarcasmo e arguta ironia restano incredibilmente attuali, e sono alla base dell’incontro tra il musicista Giorgio Penotti e l’attore Davide Fabbrocino. Posto unico 10 euro + 2 euro costi prevendita. Per info e biglietti: tel. 0131.252079 [email protected].

Nuova serata dedicata alle leggende della musica all’Osteria del Vinacciolo di Alessandria, in via Piacenza 44. Dalle 20.30 Davide Crisafulli racconterà in musica la tormentata storia Chris Cornell, voce e leader dei Soundgarden. Per info e prenotazione tavoli:0131-1715366.

Per maggiori dettagli e per altri appuntamenti cliccate nella sezione Tempo Libero del sito di RadioGold.