Travolto in bici muore Stefano Borla ex allenatore dei portieri anche all’Alessandria

TORINO – Lutto nel mondo del calcio. Se ne va Stefano Borla, dopo un incidente che lo ha visto protagonista venerdì scorso. L’uomo, 50 anni, è stato infatti investito con la sua bicicletta da un’automobile. Sin da subito le sue condizioni erano apparse gravi. Ricoverato al Cto di Torino, Borla è deceduto nel pomeriggio del 29 novembre. Lascia la moglie Laura e la figlia Beatrice.

Attualmente il 50enne era responsabile dei portieri e della scuola calcio del Chisola. Stefano Borla aveva un passato anche con le giovanili dell’Alessandria Calcio, dove aveva allenato gli estremi difensori in erba dei grigi. Sul proprio sito il club di Luca Di Masi lo ha ricordato con queste parole: “L’Alessandria Calcio è vicina al dolore della famiglia per la tragica scomparsa di Stefano Borla, in passato prezioso e appassionato collaboratore tecnico della società“.