ALESSANDRIA – Mercoledì sarà emanata un’ordinanza del Sindaco di Alessandria che prescrive, nel quadro delle misure generali di contenimento della pandemia, l’obbligo della mascherina anche all’aperto, in alcune zone della città, a partire da sabato 4 dicembre. In attesa dell’ufficialità sarebbero tre le zone dove vigerà l’obbligo: all’interno degli spalti, in corso Acqui e nei mercati.

Analoghi provvedimenti sono stati adottati, o lo saranno nei prossimi giorni, in altre città del Piemonte.