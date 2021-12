Stories and Music Machine stasera avrà tante voci: arriva Claudio Lauretta

RADIOGOLD – Torna questa sera, venerdì 3 dicembre 2021, dalle 21, The Stories and Music Macihne, la trasmissione di musica e storie che racconta gli anni dal 1970 al 2009. Nella terza puntata Alberto La Piana e Simone Lumina vi condurranno negli anni 1972, 1982, 1992 e 2002. Un viaggio tra eventi indimenticabili insieme a un personaggio dal talento indiscusso. Ospite di questa puntata è infatti Claudio Lauretta, imitatore novese, protagonista di decine di programmi televisivi e radiofonici di enorme successo. Sarà lui a spiegare la bellezza e le potenzialità della voce, in un viaggio dalla travolgente simpatia da vivere attraverso i suoi personaggi più celebri.

Tutto questo sarà condito dai brani e dalle pillole spigolate dai due conduttori che vi accompagneranno ina serata scintillante e da non perdere. The Stories and Music Machine vi aspetta su tutti i canali di RadioGold: in radio e in streaming e anche sui vostri smartspeaker.