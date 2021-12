Rubano alcolici per 160 euro da un supermercato ma vengono scoperti dalla vigilanza

TORTONA – Sono stati deferiti in stato di libertà gli autori di un furto aggravato a un supermercato di Tortona. Si tratta di un 31enne e un 29enne che nei giorni scorsi avevano rubato diverse bottiglie di alcolici dagli scaffali del grande magazzino. Una sottrazione non passata inosservata dato che i due uomini sono stati subito bloccati dagli addetti al servizio di vigilanza dopo che avevano occultato sotto gli abiti le bottiglie rubate, per un valore di 160 euro. L’arrivo dei Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile ha poi permesso di recuperare la merce e restituirla al supermercato.

Photo by Martijn Baudoin on Unsplash