PONTECURONE – Nel corso dei consueti controlli sul territorio, i Carabinieri di Pontecurone hanno fermato un veicolo ritenuto sospetto. Alla guida si trovava un 48enne di nazionalità albanese. L’uomo, visibilmente nervoso, è stato accuratamente controllato. Così come l’auto all’interno della quale è stato trovato un coltello a serramanico lungo 23 centimetri, di cui 11 di lama, e 0,97 grammi di cocaina. L’uomo è stato deferito in stato di libertà per porto abusivo d’arma bianca e uso personale di stupefacenti.