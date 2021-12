RADIOGOLD – Il santo del giorno del 6 dicembre è San Nicola di Bari. Nato a Pàtara di Licia (Grecia) il 15 marzo 270, della sua gioventù si sa davvero poco. Ancora giovane lasciò la sua città natale e si trasferì a Myra. Proprio lì venne ordinato sacerdote. Alla morte del vescovo metropolita di Myra, venne acclamato dal popolo come nuovo vescovo. Nel corso della persecuzione di Diocleziano San Nicola venne imprigionato ed esiliato (305 d.C.) per poi venir liberato da Costantino nel 313.

Secondo la tradizione durante il concilio di Nicea avrebbe condannato duramente l’Arianesimo, difendendo l’ortodossia. Ottenne dei rifornimenti durante una carestia a Myra e la riduzione delle imposte dall’Imperatore. Morì proprio a Myra il 6 dicembre, presumibilmente dell’anno 343.

Dopo la morte di San Nicola, le reliquie rimasero fino al 1087 nella Cattedrale di Myra. Quando la città venne assediata dai musulmani, le città di Venezia e Bari entrarono in competizione per impossessarsi delle reliquie del Santo e portarle in Occidente. Sessantadue marinai di Bari riuscirono a sottrarre le ossa di San Nicola arrivando in Puglia il 9 maggio del 1087.

In realtà, i marinai baresi avevano tralasciato, volutamente o per errore, le ossa più piccole, che furono prese in una successiva spedizione da marinai veneziani e sono oggi custodite nella chiesa di san Nicolò al Lido.