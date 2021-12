Cosa fare in provincia di Alessandria. Gli eventi di domenica 5 dicembre

PROVINCIA DI ALESSANDRIA – Questa domenica 5 dicembre Natale con la Fondazione Uspidalet ad Alessandria. Dalle 15.30 in piazza Marconi inizierà il raduno dei generosi cittadini che hanno acquistato il costume da Babbo Natale della Fondazione Uspidalet per donare all’Ospedale Infantile di Alessandria un sistema di monitoraggio emodinamico avanzato non invasivo. Alla lunga festa, presentata da Ketty Porceddu di Telecity7Gold e Stefano Venneri di RadioGold, parteciperanno Anabel Minella, Monica Bautista, Mago Nazarios, deii Prof. in Coro con Alunni in Coro, Zac Efren, il Coro Sezione B della A.P.S. Ave Nahele, Deejay set natalizio con Francesco Pittaluga e Stefano Pain, Alex Torchio ed Elisa Bava degli Explosion, Elisabetta Viviani, The Joy Gospel Singers, Deejay set con Ame dj e Lorenzo Serratore, l’esibizione del Corpo di ballo del Liceo “Saluzzo-Plana” e del Mago Canticchio. In piazza Marconi sarà allestito anche uno stand degli Alpini con vin brulè, cioccolata e tè caldi, lo stand Castagnata e lo stand del Punto D che raccoglierà disegni e pensieri per i bimbi ricoverati all’Ospedale Infantile.

All’interno dei giardini in Corso Crimea di Alessandria c’è “Natale ai Giardini” dove si possono trovare prodotti natalizi e idee regalo nella 14 casette di legno del Mercatino di Natale e divertirsi sulla ruota panoramica. Novità di quest’anno sono due 2 installazioni luminose: una sfera natalizia di circa 3.5 metri di altezza e un pacco di Natale con fiocco, alto circa 5 metri.

Doppio spettacolo questa domenica sotto il tendone del Circo di Mosca in viale Milite Ignoto ad Alessandria. Alle 15.30 e alle 18.30 recordman, giocolieri estremi, spericolati equilibristi, maestri del brivido e motociclisti volanti vi terranno con il fiato sospeso. Il nuovo show “Gravity” sfida le leggi di gravità e ha già fatto registrare continui sold-out all’Idroscalo di Milano. Biglietti in prevendita su Ticketone. Per maggiori informazioni visitate il sito: www.circodimosca.it.

Ultime due occasioni, questa domenica, per assistere agli spettacoli dell’American Circus della Famiglia Togni, sotto il tendone in piazza d’Armi a Casale Monferrato. Lo show della famiglia di circensi, capitanata da Flavio Togni, il più premiato nel Principato di Monaco, vi farà divertire con acrobazie, l’antipodismo (ossia la giocoleria con i piedi), trapezisti volanti, spericolati funamboli e la prorompente comicità del clown Joy Costa. Orari spettacoli: 15.30 e 18.30. I biglietti si possono acquistare alla biglietteria del circo in piazza d’Armi. Il costo varia da 10 a 35 euro a seconda degli ordini di posto. Per ulteriori informazioni visitate il sito www.americancircus.it .

La Bagna Cauda è protagonista anche questa domenica in oltre 100 locali del Piemonte, e non solo. Anche in questa ultima giornata del Bagna Cauda Day, proposto per il nono anno dall’Associazione Astigiani, il tipico piatto piemontese verrà servito in tutti i locali che aderiscono all’iniziativa al prezzo di 25 euro, con in omaggio il bavagliolone in stoffa “Quarta dose!, firmato da Sergio Ponchione. Cliccate sul sito del Bagna Cauda Day per scorrere l’elenco di tutti i locali che aderiscono all’iniziativa.

Al quartiere Cristo di Alessandria torna, dopo 10 anni, la fiera natalizia “Un Natale che Vale”. Dalle 8 alle 18 si potrà fare shopping nei negozi del quartiere e nei 70 banchi lungo via Carlo Alberto e Corso Acqui dove si troveranno prodotti di qualità grazie a Carosello Eventi e gli espositori del mercato torinese “Crocetta Più”. Non mancheranno i punti ristoro con posti a sedere a cura dei commercianti del quartiere Cristo. Nel pomeriggio partiranno dalla Scuola “Morbelli”, in Via Campi, i Babbi Natale in bicicletta che parteciperanno al raduno in piazza Marconi per sostenere il progetto della Fondazione Uspidalet onlus. Sarà obbligatoria la mascherina.

Anche questa domenica ad Acqui Terme si potrà passeggiare tra le tipiche casette in legno e pagode bianche del Mercatino di Natale in corso Dante, dove sarà possibile trovare oggetti artigianali, dolci e prodotti locali. In Corso Dante grandi e bambini potranno anche incontrare Babbo Natale nella casetta di Santa Claus, aperta dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 18. Si pattina sul ghiaccio, poi, in piazza Italia.

Questa domenica concerto di Natale nella Parrocchia Cuore Immacolato di Maria di Alessandria, in via Monteverde 24. Durante la serata, al via dalle 18.30 e organizzata dalla sezione comunale di Alessandria dell’Avis, si esibirà il coro P.Voices. In programma anche la presentazione del libro di Ponziano Massara “Pensieri senza costo” e di alcune opere artistiche. Il ricavato della vendita del volume sarà destinato all’acquisto di un defibrillatore per l’Avis.

Anche questa domenica nella serra della Ristorazione Sociale di Alessandria, in viale Milite Ignoto, si può visitare la mostra “L’Orizzonte”, esposizione delle opere realizzate dai detenuti che partecipano ai laboratori d’arte della Casa di Reclusione Cantiello e Gaeta. La mostra, allestita nell’ambito degli eventi di Artiviamoci, il Festival delle arti recluse, si può visitare dalle 11 alle 16.

Domenica 5 dicembre, e ogni prima domenica del mese, a Tortona aprono al pubblico Casa Barabino e la Gipsoteca “Luigi Aghemo“. Dalle 15 alle 19 sarà possibile visitare la villa, in via Angelo Barabino 10, che fu dimora e il laboratorio creativo di Angelo Barabino, pittore tortonese, uno dei maestri del Divisionismo, amico e collega di Giuseppe Pellizza da Volpedo. Negli stessi orari sarà aperta anche la Gipsoteca “Luigi Aghemo” nei locali dell’antico palazzo “Sironi”, via Ottone Calcinara 12. L’ingresso è gratuito.