Il murale del gattile e la campagna contro i botti oggi a “Non Abbandonarmi!”

RADIOGOLD – Nuova puntata di “Non abbandonarmi!” per raccontarvi del murales per il gattile, realizzato grazie alla sponsorizzazione di Tecnocasa del Cristo ma anche per spiegare la politica dell’Assessorato al Welfare Animale di Alessandria rispetto ai botti di fine anno. Come spiegato dall’assessore Giovanni Barosini l’amministrazione vuole tutelare gli animali anche attraverso una campagna informativa.

Dalle 12.20, su RadioGolD TV, Stefano Venneri vi parlerà di tutti questi aspetti, non perdete la nuova puntata.