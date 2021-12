Quasi 200 Allievi della Scuola di Polizia vestiti da Babbo Natale: “Un abbraccio virtuale ai nostri cari”

ALESSANDRIA – Alla festa dei Babbi Natale di piazza Marconi sono stati il gruppo più numeroso e generoso. Alla fine quasi 200 Allievi Agenti della Scuola di Polizia di Alessandria hanno partecipato alla grande manifestazione solidale promossa dalla Fondazione Uspidalet. I futuri poliziotti hanno acquistato circa 350 vestiti rossi di Santa Claus, per un totale di circa 3 mila euro devoluti per l’acquisto del sofisticato macchinario per la terapia intensiva dell’Ospedale Infantile.

“Sono ragazzi e ragazze che provengono soprattutto dalla Sicilia” ha raccontato a Radio Gold l’Ispettore Mirko Oropallo, istruttore di difesa personale della Scuola di Polizia “il corso terminerà a febbraio. In tutti questi mesi non sono potuti tornare a casa. Gli affetti familiari ovviamente mancano ma la città di Alessandria li ha accolti benissimo e domenica hanno voluto ricambiare partecipando in massa a questo appuntamento, dando anche un abbraccio virtuale ai loro cari. Lo avevano già fatto in occasione della StrAlessandria”.