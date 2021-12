Minacce al governatore del Friuli Fedriga, Cirio: “Assurdo difendersi da chi ha perso il buonsenso”

PIEMONTE – Il presidente del Piemonte Alberto Cirio ha espresso la sua solidarietà a Massimiliano Fedriga, Governatore del Friuli e presidente della Conferenza delle Regioni, minacciato dai no vax e per questo finito sotto scorta.

“Conoscendo il presidente Fedriga so che non c’è intimidazione che possa distoglierlo dall’impegno che quotidianamente porta avanti, anche a nome di tutti noi governatori, sulla campagna vaccinale. Assurdo rimane però dover difendere se stessi e i propri cittadini non solo da questo virus, ma anche da chi nella pandemia ha perso completamente di vista il buonsenso, il rispetto per gli altri e il senso di responsabilità”.