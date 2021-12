Tamponi gratis ai lavoratori vaccinati in attesa del Green Pass: dove si potranno fare in provincia

PIEMONTE – In provincia di Alessandria sono tre i punti dove i lavoratori già vaccinati in attesa del Green Pass potranno effettuare gratis il tampone: ad Alessandria in via Palermo 17 (da lunedì al venerdì dalle 8 alle 14), ad Acqui in via Alessandria 1 (il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 13), a Tortona in via Milazzo 1 (il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 13).

Bisognerà prenotare sul sito www.salutepiemonte.it. Nella sezione Prenotazione visite ed esami occorre selezionare la voce “elimina code”. Inserendo il codice fiscale e la tessera sanitaria si può scegliere un hot spot del proprio territorio di residenza, ma anche data e ora dell’appuntamento in base alle disponibilità. Se il sistema dicesse che non ci sono appuntamenti per la prestazione selezionata cliccare su Altre disponibilità e quindi su Estendi area di ricerca.

Al momento del tampone si dovranno presentare:

la prenotazione

l’ autocertificazione che attesta la condizione di lavoratore

il certificato vaccinale rilasciato all’atto della prima somministrazione (che si può recuperare nell’area personale del sito www.ilPiemontetivaccina.it)

un documento di identificazione (passaporto, carta d’identità)

la tessera sanitaria

“Abbiamo scelto questa procedura – sottolinea il presidente della Regione Alberto Cirio – per agevolare i cittadini nell’organizzazione della propria giornata. Sarà così possibile evitare che si formino code e ottimizzare al massimo i tempi di attesa per il tampone. Ci auguriamo che questo possa essere un incentivo in più per scegliere il vaccino che è lo strumento più forte che abbiamo per mettere in sicurezza la nostra vita e il nostro lavoro”.