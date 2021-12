I dolci della tradizione Alessandrina da preparare a Natale

ALESSANDRIA – Panettone o pandoro? Finire il pranzo di Natale in dolcezza è una consuetudine per tutti gli italiani. Ma farlo con ricette tipiche alessandrine può essere un modo diverso per chiudere in bellezza la grande abbuffata natalizia. Ecco alcune ricette tradizionali che potrete presentare ai vostri commensali al 25 dicembre.

Partiamo con la polenta di Marengo. La sua preparazione non è difficile. Per farla servono 200 gr di zucchero, 150 gr di mandorle, 12 gr di farina gialla, 50 gr di uvetta sultanina, 40 gr di fecola di patate, 100 gr di burro e 5 uova. Ammollate l’uvetta in acqua tiepida, tritate le mandorle con 50 gr di zucchero, separate i tuorli delle uova dagli albumi. A questo punto lavorate i tuorli con il resto dello zucchero fino a ottenere un composto chiaro e spumoso. Incorporate al composto il trito di mandorle e zucchero, la farina, la fecola e l’uvetta ben strizzata. Montate gli albumi a neve, quindi incorporare anche questi al composto mescolando delicatamente dall’alto verso il basso. Infine unire al composto il burro fuso. Fate cuocere in forno a 160 gradi per un’ora.

I baci al cioccolato possono essere un’alternativa valida per concludere il vostro pranzo. Gli ingredienti per questo dolce sono 200 gr di nocciole, 150 gr di farina, 150 gr di burro, 120 gr di zucchero di canna, due cucchiai di cacao amaro, 80 gr di cioccolato fondente. Tostate leggermente le nocciole. In un mixer tritatele finemente fino a ridurle a una farina. In una ciotola unite le nocciole tritate, la farina, lo zucchero e il cacao. Unite il burro freddo tagliato a tocchetti e impastate con le dita sino a ottenere una palla omogenea. Fatela ora riposare in frigo per almeno mezz’ora. Una volta tirata fuori dal frigo l’impasto ricavate delle palline della dimensione di una noce e dategli una forma allargata. Riponete questi dischetti, non troppo sottili, su una teglia rivestita di carta da forno. Lasciate riposare in frigo e poi infornate a 160 gradi per 25/30 minuti. Sfornate e lasciate raffreddare. Nel frattempo sciogliete il cioccolato a bagnomaria. Spalmate il composto su uno dei biscottini e ricopritelo con un secondo.

Arriviamo così ai lacabòn. È fatto a forma di bastoncino impastando il miele insieme allo zucchero e al bianco dell’uovo. Si vende a Sant’Antonio (17 gennaio), e specialmente a Santa Lucia (13 dicembre) nell’omonima piazzetta. La ricetta non è difficile ma lo è la sua realizzazione. Il consiglio è quello di acquistarli il 13 dicembre per poi servirli il giorno di Natale.