AGGIORNAMENTO ORE 11.52 – Mezzi spartineve in azione lungo l’autostrada A7. La nevicata si è fatta più intensa tra lo svincolo di Serravalle Scrivia e quello di Genova Bolzaneto.

AGGIORNAMENTO ORE 11.48 – Si è verificato intorno alle 11.30 un incidente lungo la A26 tra gli svincoli di Masone e Ovada. Coinvolti più mezzi a causa delle cattive condizioni meteo. Non ci sarebbero feriti gravi. I veicoli incolonnati sono stati scortati dal personale preposto.

AGGIORNAMENTO ORE 11.40 – Per agevolare le operazioni dei mezzi antineve, è stato disposto il divieto temporaneo di circolazione per i mezzi pesanti superiori a 7.5T in A26 nel tratto tra il bivio con A10 e l’allacciamento con la Diramazione Predosa – Bettole.

PROVINCIA DI ALESSANDRIA – Disagi per chi si è messo in viaggio questa mattina lungo la rete autostradale che collega il Piemonte a Liguria e Lombardia. In particolare sull’Autostrada A7 la neve ha rapidamente imbiancato il manto stradale fermandosi e provocando rallentamenti alla viabilità.

Da segnalare che proprio a causa della neve si è verificato un incidente intorno alle 9.30 tra lo svincolo Isola del Cantone e svincolo Vignole Borbera. Fortunatamente non sarebbe grave e risolto in breve tempo. Dalle 11.15 si segnala anche un veicolo in avaria sempre tra lo svincolo Isola del Cantone-Vignole Borbera.