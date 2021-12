Bollettino coronavirus: in Piemonte 1165 nuovi contagi ma nessun decesso

PIEMONTE – Sono 1.165 i nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 in Piemonte (di cui 462 dopo test antigenico), pari al 2,7% di 42.427 tamponi eseguiti, di cui 32.354 antigenici. Dei 1.165 nuovi casi gli asintomatici sono 699 (60%). I casi sono così ripartiti: 511 screening, 497 contatti di caso, 157 con indagine in corso. Il totale dei casi positivi diventa 411.878.

In provincia di Alessandria ci sono 68 nuovi contagi per un totale di 33.564 da inizio pandemia. Questa la situazione nelle altre province: 19.903 Asti, 13.041 Biella, 59.022 Cuneo, 31.935 Novara, 219.210 Torino, 15.119 Vercelli, 14.946 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.702 residenti fuori regione ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 3.436 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

I ricoverati in terapia intensiva sono 43 (+4 rispetto a ieri) mentre le persone ospitate in altri reparti sono 453 (-10 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 14.351. I tamponi diagnostici finora processati sono 10. 314.480 (+ 42.427 rispetto a ieri), di cui 2.548.006 risultati negativi.

Nessun decesso di persone positive al Covid-19 è stato comunicato dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte. Il totale rimane quindi 11.909 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia:1.593 Alessandria, 727Asti, 441 Biella, 1.471 Cuneo, 954 Novara, 5.688 Torino, 548 Vercelli, 378 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 109 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte.

I pazienti guariti diventano complessivamente 385.122 (+609 rispetto a ieri), così suddivisi su base provinciale: 31.256 Alessandria, 18.539 Asti, 12.156 Biella, 55.399 Cuneo, 30.047 Novara, 205.458 Torino, 14.242 Vercelli, 13.868 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.546 extraregione e 2.611 in fase di definizione.