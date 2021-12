Amag e Upo organizzano un convegno sull’acqua a 10 anni dal referendum per l’acqua pubblica

ALESSANDRIA – L’acqua è alla base di tutti gli ecosistemi. È necessaria per la vita sulla Terra, è fondamentale per la produzione e l’approvvigionamento di cibo, è cruciale per l’equilibrio climatico ma anche per il funzionamento dell’industria. Insomma l’acqua è un cardine fondamentale per la sopravvivenza degli esseri umani e del Mondo stesso.

Sulla risorsa acqua Gruppo AMAG e il Centro Interdipartimentale per la Sostenibilità UPO4Sustainability organizzano, in collaborazione con l’Università del Piemonte Orientale e con il Comune di Alessandria, il convegno dal titolo “Focus Sostenibilità – ABC acqua bene comune – a 10 anni dal referendum per l’acqua pubblica”. L’incontro si terrà martedì 14 dicembre 2021 alle ore 14,30 nell’Aula Magna del DiSIT – Università del Piemonte Orientale in viale Teresa Michel 11, Alessandria. Tra i temi chiave della sostenibilità c’è la necessità di garantire il più a lungo possibile il soddisfacimento dei bisogni primari, e la risorsa acqua è per questi aspetti cruciale.

“L’acqua è l’essenza della vita, elemento fondamentale non solo per l’uomo, ma per tutte le specie animali e vegetali del nostro pianeta: abbiamo voluto organizzare questo convegno, con il supporto di qualificati esponenti del mondo dell’Università e del Diritto, proprio per ribadirne la centralità assoluta, in termini di tutela, di qualità, di controllo pubblico. L’acqua, bene primario, deve essere anche sempre e comunque bene comune a disposizione di tutti, e non rispondere a logiche privatistiche, ne dirette ne indirette”, ha spiegato Paolo Arrobbio, Presidente del Gruppo AMAG.

Concetti che saranno approfonditi, nel corso del convegno, in particolare nell’intervento dell’ Avv. Simona Rostagno – Studio legale Rostagno & Associati, dal titolo “Il servizio idrico secondo il modello in house providing: assetti e prospettive”. La disponibilità dell’acqua, la sua qualità e la sua gestione, dall’approvvigionamento all’utilizzo al trattamento finale, sono temi di importanza fondamentale a livello ambientale, economico, politico e sociale; infatti, l’acqua è direttamente presente in due Sustainable Development Goals (SDG) dell’Agenda ONU 2030, in particolare il numero 6 (Acqua pulita e servizi igienico-sanitari) e 14 (Vita sott’acqua) oltre che all’interno di diversi altri.

ECCO IL PROGRAMMA DEL CONVEGNO

14:30 saluti istituzionali:

Prof. Roberto Barbato – Pro Rettore Università del Piemonte Orientale

Prof. Leonardo Marchese – Direttore Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica – UPO Paolo Arrobbio – Presidente del Gruppo AMAG

Prof. Gianfranco Cuttica di Revigliasco – Sindaco della Città di Ales sandria

Gianfranco Baldi – Presidente Ente di Governo dell’Ambito Territoriale Ottimale 6 Alessandrino

14:50 “L’acqua come specchio dei cambiamenti climatici” Prof. Enrico Ferrero, DiSIT, UPO

15:10 “Inquinanti emergenti nelle acque superficiali: stato dell’arte ed effetti biologici” Prof. Francesco Dondero, DiSIT, UPO

15:30 “Il servizio idrico secondo il modello in house providing: assetti e prospettive” Avv. Simona Rostagno – Studio legale Rostagno & Associati

15:50 “Acqua e diritti concorrenti: una rassegna ragionata” Prof. Rodrigo Míguez Núñez, DiGSPES, UPO

16:10 “Acqua e beni comuni per uno sviluppo equo e sostenibile dei territori: spunti da una prospettiva socio-economica” Dr. Giacomo Balduzzi, DiGSPES, UPO

16:30 “Storia e scienza del ciclo delle acque civili” Prof. Mauro Icardi, Alfa S.r.l. Varese – divulgatore scientifico Società Chimica Italiana

16:50 conclusioni

L’accesso all’Aula Magna è consentito solo con Green Pass e mascherina.