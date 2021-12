Operatore Specializzato Import Export è il nuovo corso organizzato dal For.Al di Alessandria

ALESSANDRIA – Si intitola Operatore Specializzato Import Export il nuovo corso organizzato dalla sede For.Al di Alessandria, in attesa di presentazione, approvazione e finanziamento dalla Regione Piemonte attraverso il fondo sociale europeo che sarà realizzato in collaborazione con il Comune di Alessandria e la Fondazione Slala nell’ottica di formare risorse indispensabili allo sviluppo del nascente polo logistico ad Alessandria.

Il corso, diurno, si svolgerà alla sede “R. Testa” di Alessandria in Spalto Marengo 44 e avrà una durata di 600 ore, di cui 240 di stage. La partenza è prevista per gennaio 2022 ed è destinato a maggiorenni in possesso di diploma. Al termine del percorso formativo e previo superamento della prova finale, è previsto un attestato di specializzazione. L’Operatore Specializzato Import Export è una professionalità spendibile in aziende operanti in ambito commerciale import-export, di qualsiasi dimensione e settore oltre che in siti logistici come supporto amministrativo.

“È un progetto ambizioso e ci auguriamo porti a risultati soddisfacenti con buoni riscontri soprattutto in ambito giovanile. La collaborazione di Foral, Fondazione Slala, Comune di Alessandria e le aziende del territorio sarà il punto di forza e di partenza per lo sviluppo e l’occupazione del polo logistico”, ha commentato il presidente del For.Al Alessandro Traverso.

“La formazione professionale di qualità è strategica e in questo senso l’operatore import export è un cesello all’interno di un puzzle che stiamo creando con tutta la parte che si sta occupando di formazione con Slala. Abbiamo bisogno di risorse debitamente formate”, è invece il commento dell’Assessore alla Formazione del Comune di Alessandria, Silvia Straneo, sostenuta da Paolo Ronchetti, in rappresentanza di Slala, che sottolinea “la logistica pura e semplice si basa su conoscenze di gestione di magazzino, funzionamento di strumenti informatici e sicurezza, elementi indispensabili che devono possedere, come requisiti, tutti gli operatori che troveranno occupazione e per questo For.Al è un prestigioso interlocutore”.

Per info e preiscrizioni rivolgersi alla sede di Alessandria contattando il numero 0131 234663 oppure via mail all’indirizzo [email protected]

Photo by MChe Lee on Unsplash