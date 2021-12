Cosa fare in provincia di Alessandria. Gli eventi di sabato 11 dicembre

PROVINCIA DI ALESSANDRIA – In Corso Crimea ad Alessandria prosegue “Natale ai Giardini”. Anche questo sabato potrete trovare tante idee regalo nelle casette del Mercatino di Natale e divertirvi sulla ruota panoramica. Nella Casetta Luminosa, dalle 16 alle 17.30, i più piccoli oggi potranno ascoltare le più belle fiabe della tradizione raccontate da Ombretta Zaglio, attrice/narratrice del Teatro del Rimbalzo.

Le grandi mostre tornano a Palazzo del Monferrato. Da questo sabato 11 dicembre si potrà visitare l’esposizione“Alessandria. Il Novecento da Pellizza a Carrà, una storia di artisti”. Le opere di artisti come Leonardo Bistolfi, Giuseppe Pellizza, Angelo Morbelli e Carlo Carrà racconteranno le rivoluzioni culturali e artistiche del Novecento. La mostra è promossa da Camera di Commercio di Alessandria-Asti, Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e Regione Piemonte e curata da Maria Luisa Caffarelli e Rino Tacchella. Si potrà visitare per tutto il periodo natalizio, e fino al 13 marzo 2022, il sabato e la domenica dalle 10 alle 13 e dalle 16 allde 19.

Doppio spettacolo, alle 17 e alle 21, sotto il tendone del Circo di Mosca in viale Milite Ignoto ad Alessandria. Nello show “Gravity” recordman, giocolieri estremi, spericolati equilibristi, maestri del brivido e motociclisti volanti sfidano le leggi di gravità ma, soprattutto, regalano al pubblico due ore tra sogno e realtà. Biglietti in prevendita su Ticketone. Per maggiori informazioni visitate il sito: www.circodimosca.it.

Questo fine settimana grande festa a San Salvatore Monferrato per i 10 anni dalla firma del protocollo di Gemellaggio con il Comune di Agerola, paese sull’alta costiera amalfitana, terra di origine di tanti sansalvatoresi. Questo sabato, alle 11, nelle sale di Palazzo Carmagnola verrà inaugurata la mostra “L’Italia che ci guarda” con le foto dei Comuni Virtuosi nei nuovi locali delle Cantine di Palazzo Cavalli di San Germano. Alle 15.30 verrà addobbato il grande albero di piazza Carmagnola con le palline che permetteranno di acquistare un gioco per bambini con disabilità e recuperare la giostra dell’asilo delle suore. Alle 17 la festa si sposta nel Teatro di San Salvatore Monferrato con i momenti istituzionali a cura dei sindaci dei due comuni e il reading “Lo Straniero” con gli attori Giovanni Scotti e Gianluigi Montagnaro, seguirà aperitivo. Alle 21 è previsto il concerto dei “The Joy Gospel Singers” nella chiesa di San Martino.

Fino al 24 dicembre, nella parte non ancora ultimata dell’ex Cinema Moderno di Alessandria, in piazzetta della Lega, saranno esposte le fotografie contenute nel libro “Al 2020 – Il Nemico Invisibile”, raccolta di 64 scatti della città realizzati dal fotografo alessandrino Fabio Decorato durante il periodo del primo lockdown. La mostra è aperta nei giorni feriali, dalle 17 alle 19:30, nei festivi e prefestivi dalle 10 alle 12.30 e dalle 17 alle 19.30.

Il calendario di eventi natalizi “Natale a Novi” questo sabato e domani, domenica 12 dicembre propone il Mercato Slow dell’Agrobiodiversità realizzato in collaborazione con la Condotta Slow Food del Gavi e Ovada. La tensostruttura nell’androne di Palazzo Dellepiane ospiterà presidi e piccoli produttori selezionati. Durante tutte le festività natalizie l’androne di Palazzo Dellepiane ospita anche il Presepe Monumentale di Natale Panaro.

Questo sabato 11 dicembre il Teatro Romualdo Marenco di Novi Ligure ospita la ventottesima edizione di “Dove vanno il Teatro e la cultura piemontesi?“, progetto del Consiglio Regionale del Piemonte, della Fondazione Teatro Marenco, di Linguadoc. La serata, al via dalle 18, rende omaggio a Gipo Farassino, una delle figure più emblematiche della cultura piemontese del ‘900, scomparso otto anni fa. Per l’occasione andrà in scena un reading, a cura di Giulio Graglia, direttore artistico del Teatro Marenco. Riccardo Forte interpreterà un testo inedito dello scrittore e giornalista Bruno Quaranta. Sul palco saranno presenti anche i tre musicisti eStefano Profeta – che ha anche curato gli arrangiamenti – al contrabbasso, Nadio Marenco alla fisarmonica e Fabrizio Trullu al pianoforte. Lo spettacolo/evento è ad ingresso libero ma contingentato dalle disposizioni ministeriali in materia di Covid. È gradita la prenotazione. Per info e prenotazioni: [email protected]

Anche questo sabato Babbo Natale aspetta i più piccoli nella sua casetta in Piazza Italia ad Acqui Terme (aperta dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 18). Ad animare il Villaggio di Natale della città termale anche giochi di legno, ludo park natalizio e sculture di palloncini dalle 9.30 alle 13 in Piazza Italia. Nell’angolo degli Elfi in Corso Italia sculture di palloncini e bolle di sapone dalle 15.30 alle 18.30. Dalle 16.30 in via Mazzini concerto “20 String” (Jazz Manouche).

Proseguono gli eventi di Natale a Ovada. Anche questo sabato i parcheggi in città saranno gratuiti per agevolare lo shopping nei negozi. Questo sabato per le vie di Ovada si terrà anche lo spettacolo di giocoleria di Teatro Zenzero “I Saltin-Pacchi con i fiocchi”.

Questo fine settimana torna Casale Città Aperta. Oggi e domani si potranno visitare il Castello del Monferrato, con la possibilità di salire sugli spalti (sabato dalle 15 alle 18 e domenica dalle 10 alle 12,30 e dalle 15 alle18), la Cattedrale di Sant’Evasio e la chiesa di San Domenico (sabato e domenica dalle 15 alle 17.30), la chiesa di Santa Caterina (sabato dalle 15 alle 18 e domenica dalle 10 alle 18), Teatro Municipale (sabato chiuso alle visite turistiche per svolgimento di convegno, domenica dalle 10 alle 12,30 e dalle 15 alle 17,30), la Torre Civica (sabato dalle 15 alle 17,30 e domenica dalle 10 alle 12,30 e dalle 15 alle ore 17,30), la chiesa di San Michele (sabato dalle 15 alle 17,30 e domenica dalle 10 alle ore 12,30). Nel fine settimana saranno aperti anche il Museo Civico, la Pinacoteca, la Gipsoteca Bistolfi (con 170 sculture in gesso, marmo e bronzo dell’artista casalese Leonardo Bistolfi) e la mostra dedicata al viaggiatore ottocentesco Carlo Vidua con l’esposizione di testimonianze dai cinque continenti. Per ulteriori informazioni è possibile telefonare al numero 0142.444.330 – 444.309 o consultare il sito www.comune.casale-monferrato.al.it/cca.

Questo sabato ultimo incontro della rassegna “Quattro chiacchiere d’autore” alla Biblioteca Comunale “Nelson Mandela” di Tagliolo Monferrato. Alle 16,30 verrà presentato il volume della scrittrice Mavi Pendibene “Di casa in casa nel tempo”. Sono disponibili circa una trentina di posti a sedere. Per partecipare è necessario essere in possesso di Green Pass e prenotare al numero 0143 1870107 oppure via mail: [email protected]

A Fubine terzo appuntamento della rassegna “Fubine Ridens”. Alle 21.15, al Teatro dei Batù, in via Longo, andrà in scena “Ridere sul serio” con le compagnie Provvisori, Teatro d’Appendice & Friends. Ingresso 7 euro, prenotazioni al numero 329 2349719 o scrivendo a [email protected] Durante la serata verrà consegnato il premio “Fubinese dell’anno” che al 2008 viene assegnato a personaggi meritevoli nel campo della cultura, del sociale, dell’imprenditoria.

Sabato 11 dicembre Federico Sirianni torna all’Isola Ritrovata di Alessandria, in via Santa Maria di Castello, per presentare il nuovo album “Maqroll”. Insieme a lui sul palco, dalle 21.30, Elisabetta Bosio al violino e Veronica Perego al contrabbasso.

Per maggiori dettagli e per altri appuntamenti cliccate nella sezione Tempo Libero del sito di RadioGold.

(in copertina foto tratta da Unsplash).