Il 20% dei piemontesi non si è ancora sottoposta a vaccino

PIEMONTE – Quanti piemontesi hanno completato il ciclo vaccinale? Quanti invece hanno disertato la campagna anti-Covid? La fondazione Gimbe ha elaborato uno studio su come sta andando la copertura vaccinale in Piemonte. I dati che emergono mostrano che il 20% di chi risiede sul territorio regionale non ha ricevuto nessuna dose del siero contro il Covid-19.

Se si esclude la fascia d’età tra gli 0 e gli 11 anni, per cui non è prevista nessuna copertura, la fascia d’età che mostra attualmente una minore propensione alla vaccinazione – anche perché per loro la campagna è partita più tardi – è la fascia degli 11-19enni (22,8%). A seguire troviamo i 40-49enni (17,1%), i 30.39enni (14,6%), i 50-59enni (12.2%) e i 60-69enni (10,5%). I più ligi sono stati invece gli over 80 dove solo l’1,7% non si è vaccinato, i 70-79enni (7,3%) e 20-29enni (7,9%).

A livello complessivo il 57,5% dei Piemontesi ha completato il ciclo primario (le due dosi) mentre il 18,9% ha ricevuto anche la dose aggiuntiva. Infine il 3,7% (in crescita secondo i dati regionali) si è sottoposto alla prima inoculazione.