Da lunedì tamponi gratis ai 12-18enni in attesa del Green Pass per salire sui bus: come prenotare

PIEMONTE – La Giunta regionale del Piemonte ha approvato la delibera che prevede la possibilità di tamponi rapidi gratuiti per gli studenti tra i 12 e i 18 anni dopo la prima dose di vaccino covid, nei 15 giorni di attesa della validazione del green pass, come avviene per i lavoratori, in modo che possano salire sui mezzi pubblici del trasporto scolastico.

“Per uno studente andare a scuola è come per un adulto lavorare – affermano il Presidente della Regione Alberto Cirio e l’assessore alla Sanità Luigi Icardi – Abbiamo applicato a chi lavora questa misura, per analogia lo facciamo anche per i ragazzi che devono prendere i mezzi pubblici per andare a lezione e, in attesa del Green pass, hanno bisogno del certificato da tampone”.

Bisognerà effettuare la prenotazione su www.salutepiemonte.it è possibile accedere agli hot spot pubblici messi a disposizione dalle Asl. Nella sezione Prenotazione visite ed esami occorre selezionare la voce “elimina code”. Inserendo il codice fiscale e la tessera sanitaria si può scegliere un hot spot del proprio territorio di residenza, ma anche data e ora dell’appuntamento in base alle disponibilità. Ecco dove in provincia di Alessandria e gli orari di apertura:

Se il sistema dicesse che non ci sono appuntamenti per la prestazione selezionata cliccare su Altre disponibilità e quindi su Estendi area di ricerca. Al momento del tampone si dovranno presentare: