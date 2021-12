Temperature sotto zero ad Acqui, Lucchini: “In alcuni punti della città ghiaccio sulle strade”

ACQUI TERME – “Si avvisa che in alcuni punti della città, in particolare nell’area centrale in piazza Don Dolermo nella Ex Caserma Cesare Battisti, a causa delle basse temperature, si sono formate alcune lastre di ghiaccio“. Questa la comunicazione di Lorenzo Lucchini, Sindaco di Acqui Terme, ha messo in guardia i suoi concittadini sui pericolo che il crollo delle temperature ha portato lungo le strade.

“Nonostante gli interventi già messi in atto per lo spargimento del sale. Si raccomanda, soprattutto ai pedoni, di prestare massima cautela durante gli spostamenti“, ha aggiunto il primo cittadino. Lorenzo Lucchini ha sottolineato inoltre che “il Comune di Acqui Terme ha già predisposto un intervento per il primo pomeriggio nelle aree maggiormente a rischio. Grazie alla protezione civile stiamo monitorando tutti i quartieri, attivando le squadre dove necessario“.

Photo by Aaron Burden on Unsplash