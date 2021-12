Incendio alla Raee.Man srl, cosa è successo. Il Sindaco: “Rimanete in casa con finestre chiuse”

SALE – Intorno alle 23 di sabato 11 dicembre un incendio è divampato, per cause ancora da chiarire, alla Raee.Man srl di Sale, azienda che smaltisce rifiuti speciali. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, la Protezione Civile, o Carabinieri e i tecnici di Arpa. Le operazioni di spegnimento sono durate parecchie ore. Attualmente la situazione è sotto controllo.

“In via precauzionale si raccomanda di rimanere in casa con finestre chiuse“, ha detto ieri il sindaco di Sale, Lazzarina Arzani. Intanto si attendono i risultati delle analisi di Arpa per capire se nell’aria si sono sprigionate sostanze tossiche, soprattutto diossina, elemento altamente cancerogeno.

Al momento non si hanno altre notizie, ma nel corso della mattinata seguiranno nuovi aggiornamenti.