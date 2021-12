RADIOGOLD – Il 13 dicembre la Chiesa celebra Santa Lucia. Vissuta a Siracusa tra il III e IV secolo dopo Cristo, è stata una martire cristiana perseguitata sotto l’imperatore Diocleziano.

Secondo l’agiografia Santa Lucia era una giovane siracusana appartenente a una nobile famiglia cristiana. Orfana di padre dall’età di cinque anni e promessa in sposa a un pagano, aveva fatto voto di castità a Cristo sin da bambina. La madre della santa era gravemente malata e pur spendendo ingenti somme di denaro per curarsi, nulla le giovava. Allora Santa Lucia insieme alla mamma decisero di recarsi in pellegrinaggio al sepolcro di sant’Agata, pregandola di intercedere per la guarigione. Giunte lì il 5 febbraio dell’anno 301, Santa Lucia si assopì durante la preghiera e vide in visione Santa Agata che le disse: “Lucia sorella mia, vergine consacrata a Dio, perché chiedi a me ciò che tu stessa puoi concedere? Infatti la tua fede ha giovato a tua madre ed ecco che è divenuta sana. E come per me è beneficata la città di Catania, così per te sarà onorata la città di Siracusa”.

La madre da quel momento guarì miracolosamente. Per questo Lucia disse di volersi consacrare a Dio e donare il proprio patrimonio ai poveri. Il futuro marito pagano, vedendosi respinto, volle vendicarsi denunciandola come cristiana. Ricordiamo che in quel periodo erano in atto le persecuzioni dell’imperatore Diocleziano. Nel corso del processo alla Santa fu imposto di abiurare e quando lei rifiutò avvenne il suo martirio.

Santa Lucia venne cosparsa d’olio e torturata col fuoco. Le fiamme miracolosamente non la toccarono. Fu così fatta mettere in ginocchio e le venne conficcato un pugnale in gola all’età di 21 anni. Secondo la tradizione morì solo dopo aver ricevuto la Comunione e profetizzato la caduta di Diocleziano e la pace per la Chiesa.