Oggi è santa Lucia e gli alessandrini la festeggiano con i tradizionali Lacabòn

ALESSANDRIA – Il 13 dicembre è il giorno di Santa Lucia. Ad Alessandria, per chi ancora non lo sapesse, questa ricorrenza viene festeggiata con un dolce tipico della città: i Lacabòn. Si tratta di un dolce artigianale tradizionale molto povero. È fatto a forma di bastoncino impastando a caldo il miele insieme allo zucchero (alcuni mettono anche il bianco d’uovo). Il dolce oltre al 13 dicembre, si vende anche il 17 gennaio in occasione di Sant’Antonio.

I Lacabòn tradizionalmente vengono venduti in piazza Santa Lucia dove si trova anche la Chiesa a lei dedicata. Ci troviamo in centro ad Alessandria, proprio nel cuore del borgo antico, dove passa via Milano. Facendo un breve viaggio nella storia di questo dolce non si può non ricordare “il decano dei fabbricanti di Lacabòn“, Leonardo Fortino, scomparso nel 2004. Fortino imparò l’arte dal nonno e dal padre.