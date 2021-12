Unpli provinciale: Poggio nuovo presidente ma Siepe annuncia battaglia

PIEMONTE – Il nuovo presidente Unpli della provincia di Alessandria è Sergio Poggio, presidente della Pro Loco di Occimiano. La sua investitura è avvenuta però attraverso un percorso tutt’altro che sereno, culminato nell’ultima assemblea che ha visto Settimio Siepe, della pro loco di Valenza, defilarsi in segno di protesta, con accuse pesanti per le modalità con cui l’elezione sarebbe avvenuta.

Sabato 11 dicembre 2021, spiega Siepe, si è tenuta l’assemblea elettiva delle Pro Loco alessandrine, “nonostante il regolamento preveda il sostegno di 70 realtà“. Questo “non è avvenuto e nonostante la richiesta di trasformare l’assemblea da elettiva a precongressuale si è proceduto ugualmente“. La terna commissariale Unpli, che si era insediata a febbraio dopo le dimissioni del direttivo provinciale, “ha scelto di indicare quali candidati alla carica del direttivo provinciale Sergio Poggio e Settimio Siepe“. Peccato però, continua Siepe, “che nessuno dei due avesse il sostegno delle 70 pro loco come dice il regolamento“. A fronte di questa situazione Siepe ha quindi ritirato la propria candidatura “per non avallare un procedimento contrario al regolamento“. Una contestazione respinta però dalla terna commissariale che ha ritenuto valida l’assemblea e la conseguente elezione di Poggio come presidente. “Abbiamo fatto valere lo statuto Unpli Piemonte – ha spiegato il commissario Marina Vittone – perché quello provinciale non rispondeva agli standard del resto della regione. Era l’unico differente a livello provinciale e, alla luce delle disposizioni dello statuto regionale, abbiamo verificato che l’assemblea si poteva tenere in quanto erano pervenute tutte le candidature per le nomine provinciali“.

Siepe, che invece contesta sia le modalità con cui è stata formalizzata la sua candidatura che l’esito dell’assemblea, promette di andare a fondo della vicenda e di contestare le nomine avvenute sabato ma Marina Vittone è certa della bontà delle operazioni. “Siepe forse non ha compreso bene le regole nonostante lo avessimo invitato a leggere bene e a comprendere il regolamento – ha spiegato il commissario”. “La terna commissariale ha amesso entrambe le candidature sottoposte all’assemblea delle pro loco – ha continuato Marina Vittone. Lo statuto regionale dice che la terna commissariale aveva come incarico quello di far eleggere tutte le figure degli organi Unpli provinciale in forza dei poteri straordinari e noi ci siamo comportati seguendo l’indirizzo e le regole regionali“. “Poggio – ha concluso il commissario – è stato eletto all’unanimità una volta che è stato spiegato il regolamento, rispettando quindi i requisti“. Siepe non intende tuttavia demordere e ha intenzione di mettere in discussione quanto emerso nell’ultima assemblea.