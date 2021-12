Il santo del giorno del 15 dicembre è Santa Virginia Centurione Bracelli

RADIOGOLD – Il 15 dicembre la Chiesa celebra Santa Virginia Centurione Bracelli. Nata a Genova il 2 aprile 1587 da una nobile famiglia facoltosa, era figlia di Giorgio Centurione, doge della Repubblica di Genova nel biennio 1621-1622.

Sebbene avesse sentito la vocazione religiosa sin da tenera età, Santa Virginia Centurione Bracelli non riuscì a convincere i genitori a farle prendere i voti. Accadde così che a 15 anni si sposò con Gaspare Bracelli, che apparteneva a una famiglia anch’essa di tradizione illustre. Fu un matrimonio molto infelice. Gaspare, giovane dai molti vizi, morì prematuramente, dopo appena cinque anni dalle nozze. Nel giorno in cui il ragazzo morì, la santa fece voto di castità e decise di trascorrere il resto della vita allevando le due figlie piccole e aiutando le persone in miseria.

Santa Virginia Centurione Bracelli iniziò ad accogliere giovani donne e ragazze in difficoltà e aprì una scuola per loro. Quando le due figlie si sposarono, dedicò tutta la vita e tutte le risorse finanziarie alla scuola, e fondò l’Ordine delle Suore di Nostra Signora del Rifugio in Monte Calvario per formare gli insegnanti. Fondò una seconda scuola in un ex monastero. A questa ne avvennero altre.

Santa Virginia morì il 15 dicembre 1651 ed è stata beatificata da papa Giovanni Paolo II, il 22 settembre 1985 e proclamata santa il 18 maggio 2003.