Da oggi parte l’obbligo vaccinale per docenti e forze dell’ordine anche in Piemonte

PIEMONTE – Scatta oggi, mercoledì 15 dicembre, l’obbligo vaccinale anti-Covid del personale della scuola e di quello delle forze dell’ordine. In entrambi i casi l’inadempienza porterà all’immediata sospensione del servizio senza ricadute disciplinari con la conservazione del rapporto di lavoro.

Già nella giornata di ieri sarebbe arrivata negli istituti scolastici piemontesi una circolare ministeriale in cui vengono stabiliti i criteri e le indicazioni per il controllo dei Green Pass rafforzati. Per militari e forze di polizia il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese, durante l’audizione alla commissione Affari costituzionali del Senato, ha sottolineato che “ci sarà un continuo monitoraggio sugli operatori che hanno ricevuto il vaccino. Prima dell’introduzione dell’obbligo il monitoraggio non era consentito per la privacy, oggi è invece possibile per la necessaria verifica posta in carico dei datori di lavoro. Ci si attende da questo un’ulteriore spinta ad aderire alla campagna da parte degli operatori“.

OBBLIGO VACCINALE PER LE FORZE DELL’ORDINE

Per le forze dell’ordine l’obbligo riguarda anche gli assenti dal servizio. “Il giorno 15 dicembre il personale tutto, anche se assente per legittimi motivi, dovrà produrre al responsabile della propria struttura la documentazione attestante l’adempimento“, recita una circolare del Viminale. In caso di mancata presentazione della documentazione i lavoratori avranno cinque giorni per presentare i dati richiesti. Chi lavora senza vaccino può essere sanzionato con un’ammenda tra i 600 e i 1.500 euro. La multa per chi non controlla va dai 400 ai 1.000 euro.