Ad Alessandria convocato il Comitato ordine e sicurezza pubblica dopo le spaccate degli ultimi giorni

ALESSANDRIA – Il Sindaco Gianfranco Cuttica di Revigliasco ha richiesto con urgenza al Prefetto di Alessandria Francesco Zito la convocazione di un Comitato di Ordine e Sicurezza Pubblica. Una richiesta avvenuta a fronte dei recenti episodi di microcriminalità verificatisi nel centro cittadino. In particolare nel corso della riunione in Prefettura si parlerà di atti vandalici al patrimonio privato, del disturbo della quiete pubblica dopo mezzanotte, degli atti vandalici ai danni del patrimonio pubblico. Da qui si stabiliranno anche le azioni da adottare per fronteggiare tale fenomeno.