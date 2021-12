Minaccia il suicidio e scattano le ricerche: trovato dai Carabinieri

CASALE MONFERRATO – Serata complicata a Casale Monferrato dopo la segnalazione giunta al Commissariato della città, della scomparsa, poco dopo le 19.15 di martedì 14 dicembre, di un giovane di 24 anni che aveva minacciato il suicidio.

Subito sono scattate le ricerche delle forze dell’ordine che alle 23.30 hanno trovato il ragazzo. il giovane, originario di Casale, è stato infatti rintracciato in via Roma da una pattuglia del NOR Aliquota Radiomobile dei Carabinieri di Casale e dal Capitano Christian Tapparo e dal Lgt. De Momi, Comandante della Stazione di Casale. Il 24enne è stato immediatamente soccorso dai Carabinieri per le diverse ferite da taglio alle mani e una profonda lesione al collo. Sul posto è poi accorso il 118 per portarlo, non in pericolo di vita, in Ospedale a Casale.