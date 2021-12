Il santo del giorno del 16 dicembre è Santa Adelaide di Borgogna

RADIOGOLD – Il santo del giorno del 16 dicembre per la Chiesa è Santa Adelaide di Borgogna. Nata in Borgogna intorno al 931, all’età di 6 anni rimase orfana di padre. Mentre il fratello, Corrado il Pacifico, con la protezione del re di Germania, Ottone I, subentrava al padre, come re di Arles, in quello stesso anno (937), il 12 dicembre, secondo Liutprando, sua madre, Berta sposò il re d’Italia, Ugo di Provenza[4] (880- 947), mentre Adelaide, ancora bambina, veniva fidanzata al figlio di Ugo, Lotario.

Adelaide, all’età di 16 anni, sposò Lotario guadagnando fama di cristiana esemplare. Adelaide rimase vedova dopo circa tre anni. Infatti Lotario morì, nel 950, avvelenato da Berengario II, margravio d’Ivrea[10], che gli succedette sul trono d’Italia, il 15 dicembre. Berengario avrebbe voluto che Adelaide, che reclamava per sé il trono d’Italia, in quanto erede di un precedente re d’Italia (suo padre), si unisse in matrimonio con il suo figlio primogenito, Adalberto.

Quando il fratellastro del primo marito di Adelaide, il marchese di Toscana, Uberto e papa Giovanni XII invitarono suo marito Ottone il grande, re di Germania, ad attraversare le Alpi, per farsi incoronare imperatore e impadronirsi del regno d’Italia al posto di Berengario II, Adelaide seguì il marito e a Roma, il 2 febbraio 962, Adelaide, assieme al marito fu incoronata imperatrice. Adelaide era una donna colta: parlava quattro lingue ed era molto istruita. Esercitò una grande influenza sulla politica imperiale, sia in Italia sia in Germania.

Quando Ottone III divenne maggiorenne, Adelaide si dedicò a opere caritative e promosse la fondazione di conventi. Ebbe un grande interesse per la riforma cluniacense, che sostenne con forza. Negli ultimi anni si ritirò nel convento di Seltz, in Alsazia settentrionale, dove, secondo gli Annales Necrologici Fuldenses, morì il 16 dicembre 999 e dove fu sepolta. La sua tomba non è giunta sino a noi.

Venne elevata agli altari nel 1097 da papa Urbano II. Viene festeggiata il 16 dicembre. Sino all’epoca della riforma la sua tomba fu meta di pellegrinaggi, ma quest’usanza venne meno con la scomparsa delle reliquie.