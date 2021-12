Sindacati su ferroviere morto a Orbassano: responsabilità e una raccolta fondi a sostegno dei familiari

ALESSANDRIA – Le Organizzazioni Sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Sml Fast Confsal del Piemonte, insieme alle Segreterie Provinciali di Torino e Alessandria, hanno espresso vicinanza e cordoglio alla famiglia di Umberto Leone, il macchinista 61enne deceduto ieri, martedì 14 dicembre, intorno alle 21.30 a causa di un incidente sul lavoro a Orbassano.

“Nell’incidente – spiegano le parti sociali – ha perso la vita un collega macchinista che dalle prime ricostruzioni sarebbe stato coinvolto durante alcune operazioni di manovra del convoglio, nonostante ciò, in attesa che gli organi competenti possano ricostruire la dinamica di quanto accaduto ed individuare le cause e le responsabilità, abbiamo chiesto un incontro urgente alla Società Mercitalia Rail“.

“La gravità dell’incidente ci riporta, ancora una volta, all’emergenza della sicurezza nei luoghi di lavoro che, oggi più che mai, è una responsabilità che ogni giorno deve interrogare ed indirizzare l’attività di tutti i soggetti coinvolti nei processi produttivi. Nel caso specifico nel corso degli ultimi anni più volte queste Organizzazioni Sindacali e gli RLS hanno evidenziato rischi per la salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori del comparto, riguardanti in particolare una strutturale carenza di personale e di conseguenza turni di lavoro al di fuori delle regole contrattuali“.

I sindacati ora chiederanno alla Società di attivare una raccolta fondi per sostenere i familiari del collega che ha perso la vita.