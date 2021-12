Azienda e-commerce Aosom acquista struttura a Spinetta: opererà dall’autunno del 2022

ALESSANDRIA – Aosom, società specializzata nell’e-commerce nel settore dell’arredo casa-ufficio, outdoor e giardinaggio e prodotti per bambini e accessori per animali ha annunciato l’espansione delle proprie attività logistiche. Solo pochi giorni fa è stato inaugurato il nuovo magazzino a Belgioioso, nel Pavese, una struttura estesa su 50.000 metri quadrati e dotata di 70.000 posti pallet, che ha preso il posto del magazzino nell’interporto di Rivalta Scrivia, che occupava circa 30.000 metri quadrati. L’Alessandrino comunque è stato eletto come ulteriore polo di sviluppo. Oltre al nuovo impianto infatti Aosom ha acquistato una struttura a Spinetta Marengo ad Alessandria, estesa su 25.000 metri quadrati. Per il momento non si hanno altri dettagli ma l’intenzione del marchio è di rendere operativo il magazzino a partire dall’autunno del 2022.



Per il 2023, l’azienda punta, inoltre, a siglare un altro accordo per un terzo magazzino, che occuperà 37.000 metri quadrati. La nuova struttura logistica ha l’obiettivo di accompagnare una crescita che per Aosom si preannuncia a tripla e a doppia cifra rispettivamente nel 2021 e 2022.

”L’e-commerce nel nostro Paese sta registrando picchi straordinari e in Aosom ci stiamo muovendo rapidamente per soddisfare il pubblico a livello capillare su tutto il territorio, garantendo i requisiti che oggi sono essenziali: rapidità, qualità e affidabilità. Per questo, stiamo investendo nuove risorse nella logistica. L’obiettivo di quest’anno è avvicinarci a un fatturato di 100 milioni di euro, in aumento del 120% sul 2020, mentre per il prossimo anno puntiamo a una ulteriore crescita dell’80%”, ha detto Fabio Missoli, amministratore delegato e General Manager di Aosom Italy.

Photo by frank mckenna on Unsplash