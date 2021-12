Mappa Ecdc sul rischio Covid: il Piemonte zona rossa come quasi tutta l’Italia

PIEMONTE – Procede l’ondata della quarta ondata di pandemia in Italia e nel resto d’Europa. A certificarlo l’ultimo aggiornamento della mappa epidemiologica dell’Ecdc (Centro europeo per il controllo e la prevenzione delle malattie), che classifica le zone a maggiore o minore rischio di diffusione del Covid-19.

L’Italia è quasi tutta in rosso. Solo Puglia, Molise e Sardegna restano gialle. Al contrario Veneto, Friuli Venezia Giulia e Provincia di Bolzano passano in rosso scuro, colore che indica un’incidenza dei nuovi casi in forte aumento. Il Piemonte si classifica ancora in rosso, nonostante un costante aumento dei contagi.