Manifestazione no vax a Torino, danneggiato maxischermo col contatore vaccini: fermato il responsabile

TORINO – Durante la manifestazione no vax andata in scena oggi pomeriggio a Torino è stato danneggiato il maxischermo della Regione Piemonte di piazza Castello, con il contatore che trasmette in tempo reale la progressione dei vaccini somministrati sul territorio e gli appelli a favore della vaccinazione di oltre 40 personaggi della cultura, dello spettacolo, dello sport, della scienza e del giornalismo. Il responsabile è stato individuato grazie alle telecamere di sorveglianza dello schermo e subito fermato dalle Forze dell’Ordine. La Regione Piemonte sporgerà denuncia.

Foto di repertorio del maxischermo tratta dal canale Youtube della Regione Piemonte