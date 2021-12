Il santo del giorno del 22 dicembre è Santa Francesca Saverio Cabrini

RADIOGOLD – Il santo del giorno del 22 dicembre per la Chiesa è Santa Francesca Saverio Cabrini. Nata il 15 luglio 1850 era ultima degli undici figli di Agostino Cabrini e Stella Oldini. Diplomata maestra elementare, maturò la vocazione religiosa nel collegio del Sacro Cuore di Arluno. Divenne suora nel 1874 e nel 1880 fondò a Codogno la congregazione delle Missionarie del Sacro Cuore di Gesù.

La sua iniziale vocazione era quella di trasferirsi in Cina, ma papa Leone XIII la invitò a evangelizzare le Americhe. Nel 1889 raggiunse così gli Stati Uniti. Iniziò un lungo viaggio che la portò nell’entroterra americano convertendo diverse tribù di nativi. Costruì asili, scuole, convitti per studentesse, orfanotrofi, case di riposo per laiche e religiose, ospedali a New York e Chicago. Aprì un collegio femminile a Granada (Minnesota).

La Compagnia femminile fondata da Santa Francesca Saverio Cabrini fu la prima sia ad affrontare l’impegno missionario, sia ad essere totalmente autonoma. Nel 1890, quando a New Orleans il capo della polizia locale fu assassinato da ignoti e la colpa ricadde, senza alcuna prova sugli italiani senza fissa dimora la Santa si recò nella città due anni dopo e puntò il dito contro chi aveva linciato chi era diverso.

Morirà a Chicago il 22 dicembre 1917.