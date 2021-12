Un Natale più dolce anche per chi è in difficoltà: 20 pacchi doni al giorno e il pranzo del 24

ALESSANDRIA – Il covid sta complicando la vita di tutti ma anche e forse soprattutto delle persone più in difficoltà. Così anche uno dei momenti più dolci e gioiosi si è trasformato in un periodo sobrio e meno conviviale per la pandemia in corso. Il “Pranzo di Natale di Alessandria” dedicato ai meno fortunati e alle persone sole anche quest’anno sarà in forma ristretta. Il 24 dicembre, allla Caritas, in via delle Orfanelle, i volontari e la Comunità di Sant’Eigidio, offriranno il pasto alle persone più in difficoltà della città, circa una sessantina, in parte servendo al tavolo, rispettando le norme di sicurezza, in parte consegnando un pacco con del cibo da poter mangiare a casa.

Alle 10.30 ci sarà il vescovo della Diocesi di Alessandrina, Guido Gallese, per condividere la stessa tavola e vivere un giorno così importante per tutti. Nel frattempo da venerdì 17 dicembre la Comunità di Sant’Egidio, insieme a diversi volontari sta consegnando 20 pacchi dono al giorno ad altrettante famiglie per alleviare le fatiche di un periodo difficile e anche e soprattutto per dimostrare affetto e vicinanza a chi sta affrontando un momento complicato della vita.